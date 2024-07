Bivši kandidat "Ljubav je na selu" Zvonko Šantalab tražio je ljubav kod Raseme, a zatim je on bio farmer kojem su dolazile kandidatkinje. U oba slučaja nije pronašao ljubav, a sada za RTL.hr kaže kako je ponovno sam.

"Nekad sam ja bio lovački pas, od lokala do lokala, od plesnjaka do plesnjaka, a sada mene žene love", našalio se Zvonko, no priznao kako mu se žene zaista javljaju na društvenim mrežama.

Foto: RTL Zvonko

"Nisam u vezi, ali imam prijateljicu za razgovor", naglasio je.

Trenutačno se, kaže, ne opterećuje time da što prije pronađe ljubav.

"Prepustio sam se. Ljubav se ne planira, ona se dogodi ili ne dogodi. Možete je doživjeti ili ne", rekao je.

A je li spreman ponovno se oženiti?

"Mislite da nema potrebe za to. To ne dolazi u obzir. Da dođe bilo tko, ne bih to učinio. Kakvi papiri? Ili se volimo ili ne. Ljubav neka traje cijeli život", poručio je odlučno.

Foto: RTL Screenshot

Sa Smiljom je bio nadomak ljubavnog odnosa, ali se on narušio na romantičnom putovanju. Slično se dogodilo i s Rasemom. No, o svojim bivšim kandidatkinjama samo najbolje.

"Sa svima sam u kontaktu i dobrim odnosima", rekao je.

Od ljubavnih drama odmorit će se na našoj obali.

"Ovo će ljeto biti i rada i odmora. Na jadranskoj sam obali, neka me grize sol, neka me zapljuskuju valovi", zaključio je.

