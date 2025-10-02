Zvonimir Franić o trendovima i trikovima: Evo koja frizura je potpuni hit, a koja je izašla iz mode

U svijetu ljepote postoje frizeri, a postoje i oni koji svojim radom postaju sinonim za stil, ljepotu i inspiraciju. Jedan od najpoznatijih hrvatskih frizera, talentirani Zvonimir Franić, već godinama oblikuje kosu i stiliziranjem uljepšava svakodnevicu – kako slavnih osoba koje mu bezrezervno vjeruju, tako i ''običnih'' ljudi koji iz njegova salona odlaze s osmijehom i samopouzdanjem. Njegovo ime odavno je upisano među najtraženija u domaćoj beauty industriji, a njegova filozofija temelji se na ravnoteži između osobnih želja klijenta i suvremenih trendova. U razgovoru otkriva što se danas uistinu smatra modernim, koje frizure nikada ne izlaze iz mode, a koje je bolje zauvijek zaboraviti, kao i male tajne i trikove zahvaljujući kojima kosa uvijek izgleda njegovano i svježe.

Kako vi definirate trenutačne trendove u svijetu frizura?

Teško je staviti trenutačne trendove pod zajednički nazivnik nekog stila ili dati točnu definiciju. Kao frizer, uvijek se pri savjetovanju oslanjam na individualne želje i stil pojedinog klijenta. Što se tiče trendova općenito, može se zaključiti kako se cijela beauty industrija, pa tako i frizerska niša, posljednjih godina sve više okreću prirodnom i njegovanom izgledu.

Koja je frizura ili stil kose trenutačno najtraženiji među vašim klijentima?

U samom vrhu popularnosti su i dalje sve tehnike bojenja pramenova. Uz to, blowout način feniranja i postepeno šišanje mogu izdvojiti kao najtraženije u ovoj sezoni.

Ako biste morali izdvojiti jednu frizuru koja definira 2025. godinu, koja bi to bila?

Kao stil koji su ove godine popularizirale mnoge slavne osobe te likovi u gledanim TV serijama, izdvojio bi ''Italian Bob''. To je čista ravna linija kose dužine do čeljusti ili do ramena, uz dodatak blagog volumena i teksture. Naoko vrlo jednostavna frizura, no zahtjeva vrlo precizno šišanje te pažljivo održavanje kako bi se zadržala forma.

Koja frizura je potpuni ''no go'' – nešto što nikome ne biste preporučili, čak i ako je trenutačno trend?

S okretanjem prema prirodnijim nijansama, imamo mekše prijelaze u nijansiranju kose te više koristimo tople prirodne tonove. Stoga su jarke i umjetne boje out, jednako kao i neon pink te slični lookovi poput ljubičaste ili plave kose, te jako izbijeljene kose. Jednako vrijedi i za oštre prijelaze u nijansiranju koje je neko vrijeme bilo popularno u tehnikama pramenova. Polako je taj trend nestao te su svi neprirodni akcenti u kosi trenutačno nepoželjni.

Koji vam je najzanimljiviji zahtjev klijenta koji ste imali u posljednje vrijeme?

Javila se klijentica koja je tvrdila kako nikako na području Zagreba ne može pronaći frizera koji bi je ošišao i napravio frizuru kakvu je nosila na svom vjenčanju. Misleći kako to ne može biti baš toliko zahtjevno, rezervirao sam joj termin. Gospođa je bila zrelije dobi, a fotografija s vjenčanja koju je ponijela radi ilustracije, u crno-bijeloj tehnici. Naime, s godinama, gustoća i kvaliteta kose kod svake osobe uvelike su podložni promjenama i time željena frizura više ne izgleda kao nekad. No u konačnici smo pronašli adekvatan i jednako atraktivan stil kojim je klijentica bila zadovoljna te smo se oboje i malo nasmijali.

Postoji li frizura koju biste uvijek preporučili jer ''nikad ne izlazi iz mode''?

Svakako bi se odlučio za neku od mnogobrojnih varijanti bob ili lob frizura, budući da se uz prikladnu tehniku šišanja i toniranja kose, mogu prilagoditi gotovo svakom obliku lica.

Koja je po vama najveća pogreška koju ljudi rade s kosom u želji da prate trendove?

Pod utjecajem medija i društvenih mreža, klijenti često dobro prepoznaju trendove te u silnoj želji da ih slijede, inzistiraju na frizuri ili stilu za koje sam siguran kako im nikako neće pristajati. U takvim slučajevima, potrudim se razuvjeriti ih te prilagoditi njihove želje realnom obliku lica i tonu kože osobe. Kada u konačnici u tome uspijem, klijent je zadovoljan i sretan što je pristao promijeniti stav.

Smatrate li da su ekstenzije potpuni out ili?

Ekstenzije su apsolutno in i tražene su više nego ikad, i to u svim tehnikama aplikacije – keratin, tape, clip-in itd. Ekstenzije nisu više dodatak koji se koristi za dobivanje instant duge kose, već je primjena mnogo šira. Primjerice klijentima s tankom kosom, korištenjem ekstenzija često samo dodajemo volumen - kroz cijelu kosu ili tek bočno da popunimo formu, bez produžavanja prirodne kose. Ekstenzije često traže i klijenti koji puštaju kosu, u želji da malo ubrzaju proces ili da bi izbjegli efekt neurednih i neravnih prijelaza izrastanja kose. Primjena ekstenzija je doista široka, a brojne dostupne tehnike aplikacije sada omogućavaju da se postave na baš svakom tipu kose.

Koji je vaš ''zlatni savjet'' za njegu kose kod kuće?

Za adekvatnu njegu kod kuće, smatram da je potrebno, prema tipu kose i vlasišta, odabrati kvalitetan šampon, uz pripadajući regenerator i masku, i dodatno dobar proizvod za zaštitu od topline ako sušite i oblikujete kosu fenom ili drugim toplinskim uređajima.

Koje su tri stvari koje nikada ne bismo smjeli raditi s kosom kod kuće?

Prvo i najvažnije je izbjegavati korištenje ulja ili uljnih proizvoda za njegu kose te kosu potom izlagati izvorima topline fena, figara... Ulja se ne smiju zagrijavati na kosi jer time kosu isušujemo i vlas postaje lomljiva, to nije njega. Ako koristite uljne proizvode, pratite uputu proizvođača - ostavite ih da djeluju te potom isperite.

Drugi važan savjet je ne šamponirate kosu samo jednom. Uvijek je potrebno kosu šamponirati dva puta, nikako samo jednom. Prvim nanošenjem šampona samo emulgiramo masnoće koje je potrebno isprati iz kose, a tek drugo nanošenje šampona je doista pranje kose. Povedite računa da šampon uvijek dobro isperete s tjemena i iz dužine kose.

I zadnje - nikako ne preporučujem bojenje, a posebice ne izbjeljivanje kose kod kuće. Kemijske procese koji djeluju na kosu prepustite profesionalcima jer nestručnim rukovanjem možete ozbiljno oštetiti kosu i vlasište.

Koji je najpodcjenjeniji proizvod za njegu kose?

Primjećujem da mnogi klijenti zanemaruju scalp scrub odnosno pilling vlasišta. To je ritual njege koji je doista koristan i blagotvoran za sve tipove kose. Pilingom se vlasište temeljito očisti od ostataka raznih proizvoda za styling i njegu, što omogućuje bolju prokrvljenost kože vlasišta i čini folikule kose zdravijima. Samim time, i vlasi izrastaju brže i zdravije.

Postoji li razlika između drogerijskih i profesionalnih proizvoda – isplati li se ulagati više?

Prvenstveno su zamjetne razlike u kvaliteti te nastavno postoji i nezanemariva gradacija u cijenama. U profesionalnim proizvodima sadržane su daleko veće koncentracije aktivnih sastojaka nego u proizvodima iz mass market linija. Ujedno se za proizvodnju profesionalnih proizvoda provode opširnija i često dugotrajna i kompleksna laboratorijska ispitivanja, te su i sami sastojci takvih proizvoda nerijetko vrlo skupi ili teško dobavljivi. Mišljenja sam da se uvijek isplati ulagati u kvalitetu.

Koji tretman u salonu biste preporučili barem jednom godišnje svima?

Svakako bi preporučio redovan detox vlasišta, dubinsku kuru njege kose i podšišavanje vrhova. Kako samo zdrava kosa može biti istinski lijepa kosa, svi bi trebali naći vremena i jednom u pola godine rezervirati termin kod svog frizera.

Koji je vaš ''tajni trik'' da kosa uvijek izgleda svježe, čak i kada nije oprana?

Stavljanje kvalitetnog suhog šampon na netom opranu kosu, dodat će kojih dan-dva duže između dva pranja. Suhim šamponom na već donekle masnoj kosi ne postižemo ništa – kosa će dalje izgledati neuredno.

