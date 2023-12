Lijepo je biti rođen za vrijeme blagdana, ali takve osobe znaju biti manje sretne jer dobivaju jedan poklon manje, a neki od slavnih osoba jako su dobro upoznati s tim problemom.

Boris Novković

Među slavnim osobama koje slave rođendan na Božić nalaze se brojni glumci, sportaši, ali i glazbenici u koje se ubraja i poznati hrvatski glazbenik Boris Novković, poznat po hitovima kao što su 'Tamara' i 'U Dobru I Zlu'

Foto: Marina Pešić

Odmalena je okružen glazbom jer mu je otac Đorđe bio autor zabavne glazbe, a s 19 godina je objavio svoj prvi album.

Blaženko Lacković

Uspješni hrvatski rukometaš koji je tijekom svoje karijere stekao brojne uspjehe.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Igrao je u raznim domaćim, ali i inozemnim klubovima, 2009. godine proglašen je najboljim lijevim vanjskim igračem na Svjetskom rukometnom prvenstvu u Hrvatskoj.

Kristina Šalinović

Nekadašnja manekenka koja je postala frizerka, također proslavlja rođendan na Božić. Njezin životni put od manekenstva do majčinstva i karijere frizerke pokazuje njezinu svestranost.

Kristina Šalinović

Kristina je u studenom postala ponosna majka djeteta koje je dobila s tattoo majstorom Enricom Miglioratijem

Annie Lennox

Istaknuta škotska glazbenica i članica grupe Eurythmics čije su pjesme poput 'Sweet Dreams' ostale popularne i danas, a VH1 ju je prozvao jednom od najboljih 'soul' pjevačica.

Foto: Facebook/ Annie Lennox

Imala je hitove i kao solo pjevačica poput: 'Why', 'I Put a Spell On You' i 'Walking on Broken Glass'.

Humphrey Bogart

Legenda filmske industrije, također je rođen na Božić, a svojom karijerom ostavio je neizbrisiv trag u svijetu filma.

Foto: blogcritics.org

'"Casablanca' iz 1942. godine, 'Malteški sokol' ('The Maltese Falcon') iz 1941., 'Afrička kraljica' ('The African Queen') iz 1951. i 'Duboki san' ('The Big Sleep') iz 1946. godine", samo su neki od filmova u kojima je Humphrey pokazao svog glumački talent.

Jimmy Buffett

Američki glazbenik, poznat po svojim pjesmama o životu na otoku, a pjesme 'Margaritaville' i 'It's Five O'Clock Somewhere', donijele su mu veliku popularnost.

Foto: Profimedia Jimmy Buffett

Jimmy je osim glazbene karijere i autor bestselera te je imao posla s dva lanca restorana nazvana po dvije njegove najpoznatije pjesme.

Dido

Poznata britanska pjevačica čije su najpoznatije pjesme: 'Here With Me' i 'White Flag', a njezin jedinstveni glazbeni stil ostao je prepoznatljiv unatoč promjenama u glazbenim trendovima.

Foto: Profimedia Dido

Svijet ju je upoznao početkom 2000.-ih kada se gotovo preko noći proslavila svojim prekrasnim pjesmama.

Helena Christensen

Poznata danska manekenka.

Foto: Profimedia Helena Christensen

Njezina karijera u modi, uključujući rad kao Viktorijina anđelica, učinila ju je prepoznatljivom u svijetu mode, a 1990. godine glumila je u spotu za vječni hit Chrisa Isaaka 'Wicked Game'.

Sissy Spacek

Njezina raznolika karijera uključuje uloge u filmovima kao što je 'Coal Miner's Daughter' gdje je prikazala svoj glumački talent.

Foto: Profimedia Sissy Spacek

Bila je jedna od najznačajnijih glumica 1980-ih godina kada je nagrađena prestižnom filmskom nagradom Oscar za ulogu country pjevačice Lorette Lynn u filmu 'Rudareva kći'.

