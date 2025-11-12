Zvijezda Squid Gamea oslobođena optužbi za seksualno zlostavljanje

Južnokorejskom glumcu O Yeong-suu (81), zvijezdi globalnog hita Squid Game, u žalbenom postupku je ukinuta presuda za seksualno zlostavljanje te je oslobođen svih optužbi.

Prema navodima korejskih medija, sud je u utorak, 11. studenog, promijenio raniju odluku kojom je glumac bio osuđen na osam mjeseci zatvora uvjetno. O Yeong-su je prošle godine proglašen krivim zbog optužbi da je 2017. neprimjereno dodirivao ženu tijekom putovanja na turneju kazališne predstave.

Foto: Momodu Mansaray/getty Images/profimedia

Žena je slučaj prijavila u prosincu 2021. godine. Policija je u travnju sljedeće godine slučaj zatvorila bez podizanja optužnice, no tužiteljstvo je, na njezin zahtjev, predmet ponovno otvorilo i u studenom 2022. podiglo optužnicu. Glumca se teretilo da je žrtvu zagrlio i poljubio u obraz protiv njezine volje. On je cijelo vrijeme negirao krivnju, tvrdeći da ju je samo uhvatio za ruku kako bi je vodio.

U prvom stupnju sud ga je ipak proglasio krivim te mu, uz uvjetnu kaznu, odredio da odradi 40 sati edukacije o seksualnom nasilju. U žalbenom postupku ta je presuda sada ukinuta. Sud je odluku obrazložio time da je O Yeong-su odradio propisane sate edukacije te da je pouzdanost sjećanja žrtve mogla biti narušena zbog proteka više godina između navodnog događaja i njezina svjedočenja. Procijenjeno je da dokazi nisu dovoljni kako bi se krivnja nedvojbeno dokazala.

Organizacija za ženska prava osudila presudu

Navodna žrtva oglasila se putem organizacije za prava žena Women’s Link Worldwide. U priopćenju je poručila kako će, unatoč oslobađajućoj presudi, ''nastaviti govoriti istinu do samog kraja'' te naglasila da odluka suda ne može izbrisati bol koju je, kako tvrdi, proživjela. Organizacija Women’s Link osudila je presudu i izrazila ogorčenost zbog, kako navode, još jednog slučaja u kojem se seksualno nasilje u kazališnom svijetu gura pod tepih.

Foto: Xavier Collin/avalon/profimedia

O Yeong-su je nakon objave presude zahvalio sudu na “mudroj odluci” i ponovio da nije počinio kazneno djelo za koje je bio optužen. Ipak, skandal je već ostavio traga na njegovoj karijeri – nakon što je slučaj dospio u javnost, izgubio je više projekata i reklamnih angažmana, a povukao se iz javnosti.

Glumac je svjetsku slavu stekao ulogom Oh Il-nama, odnosno Igrača 001, u seriji Squid Game. Tumačio je najstarijeg sudionika smrtonosne igre, za kojeg se kasnije otkriva da je jedan od tvoraca čitavog natjecanja. Za tu ulogu je u siječnju 2022. godine osvojio Zlatni globus za najboljeg sporednog glumca u seriji.

