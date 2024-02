Srpski glumac Miloš Biković (36) ipak neće glumiti u svjetski popularnoj seriji "Bijeli lotus" nakon što ga je ukrajinski ministar vanjskih poslova prozvao da podržava rusku invaziju na Ukrajinu odnosno genocid.

Biković je u trećoj sezoni serije trebao glumiti ruskog mentora za jogu u hotelu, no ljubitelji serije ga ipak, čini se, neće gledati na malim ekranima u toj ulozi.

"Odrastao sam u zemlji razorenoj ratom. S 11 godina izdržao sam dane i noći u skloništima dok su moja domovina i moj rodni grad bili bombardirani. I nikada nikome ne bih mogao poželjeti takvo razaranje. Sve je više aktivnih sukoba u cijelom svijetu. Svaki je drugačiji. Svaki je srceparajući", napisao je glumac u objavi na svom Instagramu u kojoj je odluku da ne glumi u seriji nazvao porazom umjetnosti i trijumfom apsurda.

"Danas je protiv mene pokrenuta ciljana kampanja, naizgled kao vanjski manevar za utjecaj na odluke koje mogu stvoriti uznemirujući presedan koji zasjenjuje bit umjetničke slobode. Rezultat takvog narativa je trijumf apsurda i poraz umjetnosti", dodao je u objavi.

'Moja uvjerenja se neće promijeniti'

Biković ističe da je bio počašćen što je odabran da glumi u uspješnici s drugim kolegama koje naveliko poštuje. Potvrdio je da ga gledatelji ipak neće gledati u toj hit-seriji pa zahvalio svima koji su stali u njegovu obranu.

"Kolegama želim puno uspjeha u stvaranju treće sezone. A usprkos svemu, vjerujem da umjetnost liječi i vjerujem da može ujediniti čovječanstvo. Stoga se moja uvjerenja i predanost umjetnosti neće promijeniti", zaključio je.

HBO je također potvrdio da je otkazao suradnju s Bikovićem te da će potražiti novog glumca za tu ulogu.

Njihov je potez uslijedio nakon što se ukrajinsko Ministarstvo vanjskih poslova putem društvenih mreža obratilo HBO-u s pitanjem "je li u redu da radite s osobom koja podržava genocid i krši međunarodno pravo?".

Uz objavu su priložili i kratki video s isječcima izjava o Ukrajini i aneksiji Krima koje je Biković navodno ranije dao. Na snimci se isprepliću isječci njegovih prethodnih uloga te nagrade koje je dobio od Moskve i Srbije. Iako nema javnih dokaza da Biković podržava invaziju na Ukrajinu, on ju nije javno osudio, piše Sky news.

Stekao veliku popularnost u Rusiji, a 'odlikovao' ga i sam Putin

Zadnje desetljeće Biković radi u Rusiji te tamo glasi za jednog od najpopularnijih glumaca. 2021. dobio je rusko državljanstvo, a 2018. i nagradu koju mu je uručio Vladimir Putin, dok mu je 2019. zabranjen ulazak u Ukrajinu.

Srpsko Ministarstvo vanjskih poslova stalo je u obranu Bikovića nazvavši ukrajinske tvrdnje neutemeljenim, prenose srpski mediji. "Miloš Biković je prije svega jedan od najpopularnijih i najtalentiranijih srpskih glumaca svoje generacija, koji je, iako mlad, već ostavio traga u srpskoj, ali i međunarodnoj kinematografiji", poručilo je Ministarstvo.

Biković je hrvatskoj publici najpoznatiji po ulozi u uspješnoj srpskoj franšizi "Južni vetar" koja je zaludila domaću, ali i regionalnu publiku. Prvi "Južni vetar" je 2018. pomeo filmsko tržište regije i postao najgledaniji film u zadnja dva desetljeća, a ubrzo je stigla serija kao svojevrsni nastavak filma pa drugi nastavak filma.

"Imali smo pritisak javnosti jer od prvog dijela filma nitko nije ništa očekivao, a od drugog su očekivali čuda. Nama je bitno da imamo nešto za reći i da je to tema koja nas intrigira, ali i da ne crpimo iste resurse samo kako bi zaradili novac. Imali smo potrebu kroz ovaj film se izraziti i smatram da smo to i napravili, a rezultati koji su sada već rekordni, to i govore", poručio je ranije Biković za RTL.hr pa dodao kako se nada da će se u nastavku filma više snimati u Hrvatskoj.

