Zvijezda akcijskih filmova otkrio tajnu braka s 39 godina mlađom suprugom: 'Zvuči smiješno, ali...'

Švedski glumac Dolph Lundgren (67) nerijetko je u središtu medijske pozornosti zbog braka s 39 godina mlađom suprugom. Poznati par izrekao je sudbonosno "da" 2023. godine te iako je njihov brak relativno nov, zvijezda filmova "Rocky IV" te "Creed II" objasnio je što njegov odnos sa suprugom Emmom Krokdal (28) čini snažnijim.

"Moram je svaki dan zagrliti, lijepim velikim zagrljajem, 10 puta na dan", rekao je za Fox News.

"Pokušavam uhvatiti nekoliko prije ručka. Tako da imam još nešto u rezervi za ostatak dana. Zvuči jednostavno i pomalo smiješno, ali to neutralizira mnoge nesuglasice i nesporazume. I oboma nam to čini dobro. To mi je sada novi recept", objasnio je, dodavši da je važno pobrinuti se da se vaš partner osjeća dobro, čak i kad se s njime ne slažete. Također, ključno je međusobno poštovanje i davanje komplimenata jedno drugome.

Slavni akcijski junak nerijetko priča o svojoj supruzi i važnosti njene podrške, posebice u doba kad je vodio bitku s rakom pluća.

"Jako sam sretan što imam nekoga poput Emme u ovim godinama. To mi je promijenilo život. Nadam se da joj mogu pružiti pomoć i podršku kakvu se dugo traži", rekao je Dolph ranije za Muscle and Health.

Glumcu su davali dvije do tri godine života, no zahvaljujući pravilnom liječenju bolest se povukla.

Inače, Dolph i Emma ušli su u vezu 2019. godine, dok su svoju ljubav u tajnosti okrunili brakom četiri godine kasnije na grčkom otoku Mykonos gdje imaju vilu. Njihova veza od početka je bila pod povećalom javnosti zbog generacijskog jaza, no par ne mari za komentare te često objavljuju zajedničke fotografije.

