Ususret utakmici Hrvatska-Argentina, naš bivši nogometni reprezentativac Niko Kranjčar snimljen je u društvu svoje djevojke Zrinke Cvitešić. Zaljubljenom paru pridružio se bivši reprezentativac Josip Šimunić i njegova supruga Christina Marie koju hrvatska javnost nije imala prilike vidjeti već godinama.

I jedan i drugi par bili su vrlo raspoloženi. Zrinka i Christina Marie nosile su kockaste dresove dok su Niko i Josip izabrali crvenu verziju.

Inače, Niko Kranjčar i Zrinka Cvitešić u vezi su od 2014., a svoju vezu nastojali su držati podalje od očiju javnosti.

Ipak, poznato je da su se upoznali 2012. godine, nakon što se Niko razveo od bivše supruge Simone Fistrić. Zrinka je tada prekinula dugogodišnju vezu s Hrvojem Rupčićem. Iz šestogodišnjeg braka sa Simonom, Niko ima kćer. Iako su se Niko i Zrinka upoznali u Londonu, odlučili su da tamo neće živjeti.

"Samo ću dodati da nije više samo London - Zagreb nego je London - Zagreb - Brač. I to najviše London - Brač. Pretprošle godine sam bila sedam mjeseci, na Braču smo živjeli i to mi je bilo predivno, tako da evo to je sad nekakva kombinacija koja i je luda, ali funkcionira", izjavila je Zrinka.

Zrinku i Niku viđamo rijetko u javnosti, a Josipa i Christinu još rjeđe.

Za njihovu se vezu saznalo u kolovozu 2012., a pred oltar su stali 28. rujna 2013. godine. Svadbeno slavlje održalo se u hotelu Esplanade.

Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja Josip i Christina dobili su prvo dijete, kćerkicu Lucianu koja je preminula sa samo tri godine od gripe. Obitelj se nakon tragedije gotovo potpuno povukla iz javnog života, a o gubitku djeteta su progovorili samo jednom i to kako bi upozorili druge roditelje da gripu ne shvate olako.

Par ima još troje djece. Prvog sina dobili su krajem 2016., drugog u ljeto 2019., a prošle godine stigla im je i kćerkica.