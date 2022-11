Legendarni Mišo Kovač i manje legendarni Josip Katalenić snimili su davnih dana navijačku pjesmu "Croatia Victoria" koja je poznata samo najzagriženijim fanovima hrvatske trash glazbe.

Ovaj bi se duet u najkraćim crtama mogao opisati kao spoj nespojivog, a sada je ta pjesma dobila i svoju parodiju. Napravio ju je, ni manje ni više, nego "hrvatski princ Harry", Robert Bojanić.

Inače, kako je Robert nedavno otkrio u jednom intervjuu, manekenstvom se bavi posljednjih šest godina, a sve je krenulo tako što se prijavio na natjecanje Elite Model Look, na kojem je dogurao do finala. Nakon toga krenuo je i profesionalno nositi revije, snimati editorijale za fashion časopise. Glumio je u spotovima, a angažmane je nerijetko imao u inozemstvu. Proveo je tako neko vrijeme u Kini i središtu europske mode, u Milanu.

Objasnio je i kako je došlo do njegova nadimka.

"Nadimak 'hrvatski princ Harry' sam dobio sasvim slučajno. Jedna mi je novinarka s jednog hrvatskog poznatog portala rekla da joj jako sličim na princa Harryja i da će to staviti u naslov. U tom trenutku nisam bio svjestan da će to podići toliku prašinu u medijima pa sam pristao. Bila je to odlična promocija i radio sam puno više nakon toga", ispričao je Robert.