Tommy Mottola i Mariah Carey - Mariah i Tommy vjenčali su se početkom lipnja 1993. godine. Tada je ona imala 23, a on 44 godine. No, on je bio bolesno ljubomoran i posesivan, pa se Mariah u vlastitoj kući osjećala kao zatvorenica. Ona je za sve, pa čak i običnu šetnju kvartom, trebala tražiti dopuštenje od supruga. Par se na koncu razveo 1997. godine, a Mariah se jedva oporavila od Mottolinog psihičkog zlostavljanja.