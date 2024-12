Znate li kako izgledaju braća Ane Begić Tahiri? Fanovi ih hvale: 'Zgodni i različiti'

Glumica Ana Begić Tahiri (45) često naglašava koliko joj obitelj zauzima posebno mjesto u životu. Nedavno je imala razlog za slavlje, što je podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Ana je putem Instagrama čestitala rođendan svom bratu Filipu Eduardu, a društvo im je pravio i njihov mlađi brat Ivan.

"Ovaj srednji koji jedini ima dva imena, Filip Eduard ili mamino mileno. Ovaj najmlađi Ivan ili mamino sve i Ana ili sine. Sretan rođendan brate", napisala je Ana.

Brojni pratitelji nizali su komplimente i čestitke za rođendan u komentarima.

"Zgodni i različiti", "Sretan mu rođendan i sve najbolje", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Ana se nedavno osvrnula na obiteljsku situaciju i otkrila odakle vuče korijene.

Foto: Instagram

"Kad kažem nikad nitko kao braća i sestre Begić, stvarno to tako mislim. Ta ljubav i povezanost taj specijalni odgoj i to odrastanje, taj ponos i ta naša Bosna i ta tuga i ta sreća i taj naš izlet svake godine. To tako napuni dušu. I teško je sad kada su ostali samo moj tata i teta, al tradicija se nastavlja kao vječni spomen na veličanstvenu osmorku koji su bili kao jedno. Nisu imali ništa, a imali su sve jer su imali jedni druge do kraja", napisala je Ana uz fotografiju svojih predaka.

