Godine 2015. Depp se vjenčao s glumicom Amber Heard, a njihov buran brak hranio je medijske stupce. Heard ga je optužila da ju je fizički napao i navela da je imao problema sa zlouporabom opojnih droga. Razveli su se 2016., a dvije godine kasnije Heard je napisala članak za The Washington Post tvrdeći da je ona "javna osoba koja predstavlja obiteljsko zlostavljanje". Također, 2018. godine, The Sun, britanske novine, Deppa su nazivale "prebijačem žena". Tužio je novine za klevetu, a suđenje je završilo 2020. godine kada je sudac presudio protiv Deppa, rekavši: "Prihvaćam da je gospodin Depp uplašio Heard, bojala se za svoj život." Za to vrijeme Depp je također tužio Heard za klevetu zbog njenog članka u Postu. Ona je zauzvrat podnijela protutužbu, navodeći da ju je Depp oklevetao kada je jedan od njegovih odvjetnika nazvao njezine tvrdnje o zlostavljanju prijevarom.