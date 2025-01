Zlatni studio: RTL Direkt proglašen najboljom TV emisijom godine

U zagrebačkoj Laubi večeras se održava osma po redu dodjela najprestižnije medijske nagrade u Hrvatskoj - Zlatni studio. Riječ je o nagradi žirija i publike, a dodjeljuje se najboljima u kategorijama filma, kazališta, glazbe, televizije i radija. Impresivni projekti i sjajna RTL-ova lica ove su godine ponovno osvojili srca publike i stručnog žirija.

RTL Direkt proglašen TV emisijom godine

Informativna emisija RTL-a proglašena je najboljom TV emisijom 2024. godine. Mojmira Pastorčić zahvalila je svim gledateljima koji su dali glas za RTL Direkt. Ovo je treći put da je RTL-ova emisija proglašena najboljom u svojoj kategoriji.

"Ovo valjda govori da nešto radimo dobro. Hvala svim čitateljima i gledateljima. Direkt nisam samo ja, to su svi ovi divni ljudi - hvala vam na svemu. Talentirani ste, pametni ste i najbolji. Želim reći da sam ponosna jer sam devet godina posvetila emisiji koja se nekako pokazala kao originalna i drugačija, koja se nekako afirmirala kao emisija kojoj gledatelji vjeruju. Želim reći još samo jednu stvar, a to je da nam stalno sa svih strana tumače da je Hrvatska zemlja u kojoj je najvažnije imati veze i poznanstva. Mislim da to nije tako, živim u svijetu gdje se nagrađuje rad talent i izvrsnost'', rekla je Mojmira.

Dodijeljenim zlatnim kipićem pohvalio se na društvenim mrežama Petar Panjkota, reporter RTL Direkta.

"Pobjeda!", napisao je reporter uz fotografiju.

RTL nominiran u četiri kategorije

Mnogima omiljena voditeljica Mojmira Pastorčić bila je nominirana u kategoriji TV voditelj/voditeljica godine. Voditeljica informativne emisije RTL Direkt iza sebe ima nekoliko nagrada, a za Zlatni studio bila je nominirana i prošle godine.

RTL Direkt, koji iza sebe ima već dva Zlatna studija, ponovno je nominiran za TV emisiju godine.

RTL-ova dramska serija "Sjene prošlosti" bila je nominirana za TV seriju godine. Intrigantna serija ispunjena spletkama osvojila je velik broj gledatelja koji napeto iščekuju svaku novu epizodu.

Reality show "Život na vagi" do sada je osvojio četiri Zlatna studija, a sada se ponovno borio za nagradu u kategoriji najbolje TV zabave/reality showa godine.

