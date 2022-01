Christine McGuinness, supruga britanskog komičara, glumca i voditelja Paddyja McGuinnessa je majka troje djece koja imaju autizam. Međutim, do nedavno samo su njeni bliski prijatelji i članovi obitelji znali da i ona ima autizam. Objasnila je kako joj je postavljena dijagnoza i to u odrasloj dobi, ali i kako se nosi s tim, piše Kurir.

Sa suprugom ima sedmogodišnje blizance Lea i Penelope, kao i petogodišnju kćer Felicity.

"Potvrđena mi je dijagnoza autizma. Bilo je čudno, ali sam tijekom života primjećivala male znakove da nešto nije u redu. Moji problemi s hranom, moje poteškoće u društvu, moji pokušaji da budem komunikativna i fokusirana, i moja neodlučnost. Način na koji "plutam" kroz život podsjeća me na ponašanje moje kćeri. Sličnija sam svojoj djeci nego što sam ikada mogla i pomislila", napisala je ona u knjizi "Prelijepa noćna mora".

Kad je saznala za svoju dijagnozu, otkriva da nije bila iznenađena.

Jako je plakala zbog dijagnoze

"Dijagnozu sam dobila u kolovozu. Paddy i ja smo bili pozvani da se na Cambridgeu susretnemo s najvećim stručnjakom, Simonom Barron-Cohenom. Oboje smo popunili test, upitnik nazvan "AQ" koji se odnosi na simptome autizma", opisala je Christine. Tu je i saznala da neurotipični ljudi dobivaju rezultat na datom testu od 15 bodova, dok oni s autizmom imaju izuzetni visoki rezultat.

"Skala ide do 50, moj rezultat bio je 36", napisala je voditeljica.

"Nisam samo autistična, već sam i visoko na spektru, to je Barron Cohen potvrdio. Plakala sam kad sam izašla iz ordinacije. Od olakšanja, ali i od tuge za mlađom sobom. Zbog mržnje prema školi koju sam napustila, zbog nerazumijevanja učitelja i prijatelja. Kada sam rekla mužu da sam autistična, rekao mi je samo jedno. Da je sumnjao godinama, ali da mu nikada nije palo na pamet da mi to kaže. Ali da je primjećivao znakove. Da sam drugačija. Da mi nekad treba toliko vremena da odaberem između dvije majice, da on postane frustiran. Da nisam izlazila, jer mi je teško se nositi s ljudima i stvarnim svijetom", napisala je ona.

"Ja sam nabolja verzija sebe kada sam sa svojom djecom. I to je vjerojatno zbog našeg autizma. Nas četvero ostanemo kod kuće i nekada ni ne razgovaramo", napisala je Christine.