Život Ave Karabatić i njena oca Ivice trenutno više sliči na noćnu moru, nego na stvarni život. Naime, bivšoj starleti i njenom ocu netko je, po njenim riječima, iz čista mira u stan u kojem žive, bacio suzavac.

"Gledala sam neki film i u jednom trenutku nam je kroz terasu bačen suzavac u stan. Poslije toga je moj otac vidio stanodavca kako bježi. Oca su mi počele peći oči. Mislila sam da mu se nešto dogodilo, da se dodirnuo. Ubrzo nakon njega, ja sam osjetila peckutanje u očima. Proživljavamo tešku dramu", rekla je Ava za Scenu.

Dodala je kako su slučaj prijavili policiji.

"Prijavili smo, ali sporo to ide. Samo želim da sve prođe. Sve naše boli i da se taj čovjek pokaje", rekla je za Scenu.

Podsjetimo, nedavno je Ava u Instagram objavi napisala kako ona i njen otac trpe psihičko i fizičko zlostavljanje od strane stanodavca pa je poslala javni apel za pomoć.

"Ja i otac smo doživjeli psihičko i fizičko zlostavljanje od strane stanodavca. Osjećam se zabrinuto, cijeli dan plačem. Psihičko maltretiranje od strane stanodavca traje već mjesecima. Napao je mojeg oca s kišobranom u oko. Imala sam osjećaj da mu je život u opasnosti, što me je navelo da vrištim i zovem ljude oko sebe da nam pomognu. Smatram da je to bio pokušaj ubojstva. Bila sam nazvana 'četnikušom' i drugim pogrdnim imenima. U strahu sam za svoj život i tražim pravdu. Bojim se za našu sigurnost", napisala je.

Također, srpski mediji su prije nekoliko dana izbacili vijest da je Ava Karabatić trenutačno na liječenju u jednoj psihijatrijskoj bolnici u Hrvatskoj zbog ovisnosti o alkoholu.

Ti isti mediji zatim su napisali kako je starleta demantirala svaki navod o liječenju.

"Dosta me je pogodilo kad sam vidjela naslove i priče da sam završila na psihijatriji. Istina je ipak drugačija, tamo nisam provela ni dan. Točno je da imam problem s alkoholom, ali ja nisam bila ni na kakvom liječenju. Odlučila sam sama pomoći sebi i to radim tako što sam se izolirala od svih. Vrijeme provodim u Splitu, ne izlazim nigdje, a kad izađem iz kuće, vidim da su ljudi vrlo neprijateljski nastrojeni prema meni. Svi me osuđuju, a glavni okidač zbog kojeg sam počela piti bile su situacije vezane uz pornoskandale koje su mi smještali", rekla je Ava Karabatić.