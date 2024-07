O Barbari Daly Baekeland često se govorilo da je jedna od najutjecajnijih socijalistkinja u New Yorku, a na kraju joj je život oduzeo njezin voljeni sin Antonio Tony Baekeland. Naime, Barbara se udala za šarmantnog i imućnog Brooksa Baekelanda čiji je djed bio izumitelj plastike, Leo Baekeland.

Brooks je Barbaru opisivao kao lijepu i šarmantnu, ali je tvrdio da mu je često lagala i varala ga. Koliko je išla daleko s lažima, dokazuje i to što je lagala da je Tony njegovo dijete. On ju je ipak oženio jer je osjećao odgovornost prema njoj i tada nerođenom djetetu. Upravo je zbog takvih laži njihov brak otpočetka bio osuđen na propast.

Ipak, nekako su uspijevali držati brak na nogama, sve do trenutka kada je njihov sin Antonio priznao da je gay. Slomila ih je ta vijest jer je njegova homoseksualnost prijetila njihovom ugledu. Od tada je sve krenulo nizbrdo. Brooks je započeo aferu s Tonyjevom prijateljicom iz škole, a s obrzirom na to da se uz sve to nije nikako mogao nositi sa sinovom seksualnom orijentacijom, 1960-ih je podnio zahtjev za razvod.

Zavodila je sina nakon saznanja da je gay

Nakon toga se Barbra preselila s Tonyjem u London i krenula s drastičnim mjerama za koje je smatrala kako će joj pomoći u tome da sina preobrati u heteroseksualca. Dovodila mu je prostitutke, a kada je uvidjela da njezina metoda ne pomaže, zaključila je da bi mu ona mogla pomoći u tome tako što bi ga zavela, a o tome je razgovarala i sa svojom prijateljicom.

"Znaš, Tonyja bih mogla ja preobratiti, samo kad bih ga mogla odvući u krevet", govorila je tada Barbara svojoj prijateljici i bacila se na posao, a Tony nije nikako mogao prihvatiti majčino ponašanje.

Više ga je puta pokušala zavesti u njihovom domu u Londonu, dok Tony naprosto nije poludio i nasrnuo na nju kuhinjskim nožem, a takav ga je potez natjerao na posjet psihijatru. Nakon što je psihijatar razgovarao s Barbarinim sinom, uočio je ozbiljnost situacije i istinitost u njegovim riječima u kojima je govorio kako želi usmrtiti svoju majku pa ju je nazvao i upozorio ju. Međutim, Barbara nije htjela povjerovati da bi njezin voljeni sin učinio tako nešto.

Trebala mu je vjerovati jer su se njegove sumnje obistinile. Samo tri tjedna nakon tog događaja, 17. studenog 1972. Tony je ubio Barbaru tako što joj je zario nož u srce u njihovom penthouseu u Londonu.

Tony je nakon majke nasrnuo i na baku

Zbog ubojstva je smješten na psihijatriju kako bi se podvrgnuo liječenju, a pušten je u 21. srpnja osam godina kasnije. Nakon manje od tjedan dana je i svoju baku pokušao ubiti nožem, ali je preživjela. Završio je u pritvoru do suđenja, ali je prije izricanja kazne nađen s vrećicom preko glave zbog koje se ugušio.

Priča obitelji Baekeland je toliko potresna da je bila dobra inspiracija za film "Savage Grace".

