Majka se odrekla Eve (10) zbog njenog invaliditeta;'Odlučila je da me ne želi više'

"Moj život nikada nije bio ljubazan prema meni. Kad sam imala 10 godina, napustila me majka, osoba koju sam jako voljela i kojoj sam se iskreno divila. Prekinula je s mojim pravim tatom kad sam imala 1 godinu i nikad ga nisam upoznala zbog moje dijagnoze. Doktori su rekli da ću vjerojatno cijeli život provesti u kolicima, a on je jednostavno pobjegao od svih obaveza" piše Eve za Brightside.

Prisjetila se početaka i kako se sve desilo, kako je došlo do drame.

"Mama je u prvim godinama mog života prošla kroz mnoštvo izazova dok me odgajala. Zatim je upoznala mog očuha, Owena, koji je bio izuzetno draga osoba puna ljubavi. Nakon što su se vjenčali, Owen nas je oboje okružio tolikom pažnjom i ljubavlju o kakvoj smo mogle samo sanjati. Sve je bilo jednostavno savršeno, sve do jednog dana, kada je moja mama odlučila da više ne želi mene i njega u svom životu " prisjetila se.

I tako je majka samo najednom nestala.

"Tog dana sam bila u centru za rehabilitaciju s Owenom i kada smo se vratili kući, mama je već otišla i njezinih stvari je nestalo. Jedino što je ostavila bila je kratka poruka u kojoj je napisala, 'Ne mogu to više podnijeti. Ti si teret koji mi je odnio najbolje godine.'

Plakala sam mjesecima, ozbiljno sam sebe krivila da sam razlog zašto je mama bila nesretna. Mislila sam da je moj život gotov, pala sam u depresiju i činilo se da mi ništa ne može pomoći" ispričala je.

No, jednoj je osobi stalo do nje, bio je to njezin očuh.

"Owen mi je pomogao pronaći razlog za život i borbu. Bio je uz mene svake minute nakon što nas je mama napustila. Vidjela sam da mu je bilo teško nositi se s time, ali nikad mi nije pokazao slabost, uvijek je ostao jak i pozitivan, čak i u najmračnijim vremenima kroz koja smo oboje morali prolaziti. Owen je puno razgovarao sa mnom, toliko mi je stvari objasnio i uvijek se prema meni ponašao kao prema princezi. I on je bio osoba koja me inspirirala za ključni korak koji mi je zauvijek promijenio život" napisala je Eve.

Sada je vrlo uspješna odvjetnica i radi za veliku tvrtku.

"Tamo sam na visokom položaju i zarađujem pristojnu svotu, što mi omogućuje da živim život o kojem sam samo sanjala. I Imam sve to jer je Owen bio taj koji je vjerovao u mene i pomogao mi da napredujem u obrazovanju i karijeri. Kad sam bila u školi, imala sam težak odnos s nekima od svojih kolega. Zadirkivali bi me i, što je bilo posebno okrutno, često bi davali bolne primjedbe o tome kako su me roditelji napustili" prisjetila se.

No, očuh je taj koji ju je spasio od svega i doveo do toga da danas ima divan život.

"Owen je uvijek bio vrlo zaštitnički nastrojen prema meni, a jednog dana mi je rekao da se moram naučiti boriti za svoja prava i zaštititi se od bilo kakvih loših stvari uz pomoć zakona. I to je bio moj najjači motiv da započnem karijeru odvjetnika. Od djetinjstva sam sanjala da ću jednog dana postati osoba koja će zagovarati osobe s invaliditetom, pomoći im da pobijede u ovom životu i biti njihov savjetnik u njihovim nevoljama. Slijedila sam svoj san i diplomirala pravo na jednom od najboljih sveučilišta, a moja je karijera vrlo brzo postala uspješna" izjavila je.

No, jednog dana kad je već bila uspješna, njezina se majka odlučila vratiti u njezin život.

"Jednog dana, moja se majka pojavila niotkuda, 20 godina nakon što nas je napustila. Jednostavno je došla u moju kuću, pokucala na vrata i zamolila me da joj dam priliku i da je saslušam. Na svoje iznenađenje, nisam ništa osjetila kad sam je vidjela na svom pragu, iako sam odmah prepoznala tko je ona " prisjeća se Eve.

Odmah je ušla i krenula objašnjavati.

"Ušla je i odmah počela govoriti. Hrabro je izjavila da me je napustila jer se Owen loše ponašao prema njoj, rekla je da ju je više puta prevario, što nije istina, a ja sam bila sigurna da laže. No inzistirala je na tome da je Owenova nevjera uzrok njezinog stresa i odluke da odustane od svoje obitelji" izjavila je.

Tada se mama požalila da je loše, da nema novca niti da ima gdje živjeti.

"Čak je smatrala da joj dugujem neku financijsku potporu, jer se brinula o meni do moje 10. godine. Bila sam šokirana i zgrožena, no ipak sam odlučila platiti je samo da ode. Dala sam joj 10.000 dolara i rekla: Znam da ovo nije iznos koji si očekivala, no ovoliko ti mogu platiti za tvoj posao njegovateljice. Imala sam neka očekivanja koja nikada niste ispunili. Budući da sam tvoja kći, tvoja krv i meso, uvijek sam očekivala da ćeš mi biti majka, da ćeš biti uz mene, da ćeš me voljeti i brinuti se za mene. Nisi ispunila moje zahtjeve i dobila si otkaz kad sam imala 10 godina. Sada je sve u redu, primila si plaću i moraš otići odavde i zaboraviti da postojim" rekla je mami Eve.

Mama je bila šokirana i iznenađena, nije očekivala takav tretman.

"Pokušala je plakati, ali nije uspjela, nije mogla plakati. Otišla je, a ja sam se odmah osjetila slomljenom. Znala sam da sam učinila pravu stvar, jer se nisam osjećala kao da joj išta dugujem. No, nakon toga je Owen rekao da sam bila previše okrutna prema svojoj majci i da to nije očekivao od mene. Što biste vi učinili da ste na mom mjestu"? pitala je Eve, piše Brightside.