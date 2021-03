ŽELJKO KRUŠLIN KRUŠKA NAKON BORBE S KORONAVIRUSOM, PONOVNO HOSPITALIZIRAN: ‘Skoro me šlag strefio…’

Kruška je hospitaliziran jer mu je dijagnosticiran dijabetes, a poručio je kako će sve biti u redu

Nakon što je objavljena vijest kako se Željko Krušlin Kruška (65) i njegova supruga, poznata radijska voditeljica, Ivana Radeljac Krušlin (45) oporavljaju od koronavirusa, za Večernji list potvrđeno je da je glazbenik ponovo završio na bolničkom liječenju.

“Šećer mi je podivljao, smjestili su me u Vuk Vrhovac na bolničko liječenje”, rekao je Kruška za Večernji te je potvrdio kako više nije pozitivan na koronavirus te je rekao da više nema poteškoća kod disanja.

Kruška je hospitaliziran jer mu je dijagnosticiran dijabetes, a poručio je kako će sve biti u redu.

Šećer u krvi mu je naglo porastao

“Premda nikad dosad nisam imao problema s povišenim šećerom, počeo sam sumnjati na to, pa sam u utorak ujutro odlučio izmjeriti koliki mi je šećer. Skoro me šlag strefio kada se ispostavilo da je moj šećer 33 i da sam skoro dehidrirao. Odmah sam zvao doktora, pa su me prevezli u bolnicu. Tu sam sada na infuziji, šećer se u nekoliko sati spustio na 25, pa se nadam najboljem”, kazao je za Jutarnji list.

Njemu su se simptomi koronavirusa pojavili iznenada uz visoku temperaturu od 39 °C i glavobolju. Počeo je kašljati te se je osjećao iscrpljeno. U bolnici su mu otkrili promjene na plućima koje su uobičajene za koronavirus.

“Željko je strahovito oslabio, izgubio na kilaži. Sada pokušava vježbati, po malo da se vrati u kondiciju jer mu je stradala mišićna masa. Trenutno počinjemo s malim i kratkim šetnjama. Sve skupa traje otprilike tri tjedna i da nije bilo pameti i vještine doktora, ne bi završio dobro. Cijelu koronu i lockdown je doma radio punom parom, napisao preko 60 pjesama, pripremio zbirku pjesama za izdavača, a sada ne može ništa”, rekla je Ivana za Tportal, a ona sama imala je blaže simptome.