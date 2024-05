Baby Lasagna sutra nastupa u finalu kao hrvatski predstavnik na Eurosongu 2024., a podršku mu pružaju ljudi diljem svijeta. Ovoga puta je to bila veleposlanica SAD-a Nathalie Rayes koja je zaplesala na pjesmu Baby Lasagne 'Rim Tim Tagi Dim'. Na X-u (bivšem Twitteru) je osvanuo i video.

''Rim Tim Tagi Dim! Sretno Baby Lasagna u sutrašnjem finalu", pisalo je u opisu objave u kojoj je dodan i stih pjesme hrvatskog predstavnika Baby Lasagne "There's no going back!"

Podsjetimo da je na prolasku u finale Baby Lasagni čestitao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"Ponosni na plasman Baby Lasagne u finale Eurovizije. Čestitke na kreativnom i sjajnom nastupu. Želimo puno uspjeha Marku Purišiću i njegovom timu i nadamo se da će Hrvatska slaviti uz 'Rim Tim Tagi Dim'", napisao je premijer na X-u.

