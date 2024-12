Željko Kerum pozirao uz peć i podijelio znakovitu čestitku

Hrvatski poduzetnik i političar te bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum (64) na Facebooku je podijelio fotografiju u pravom blagdanskom ugođaju. Ispod fotografije sebe pored peći, uputio je znakovitu čestitku svojim pratiteljima.

"Dragi prijatelji, na dobro vam došla Badnja večer. Ove noći, noći svete, kad zaplamte srca žarom, postati ću opet dijete u očinskom domu starom", napisao je.

Podsjećamo, Kerum je nakon pobjede Trumpa situaciju prokomentirao na Facebooku.

"Dragi prijatelji, pobijedio je Trump! Naši "vrsni analitičari" i raznorazni političari lijeve opcije su do zadnjeg trena govorili da je mrtva trka, a na kraju uvjerljiva pobjeda Trumpa! Ovo pišem da vam skrenem pažnju da je sve moguće! Mene interesira naš grad Split. Poručujem vam da mogu pobijediti Puljka i ponovno postati gradonačelnik Splita. Živili mi."I CAN SPLIT AGAIN ", napisao je Kerum.

