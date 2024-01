Zdenka Kovačiček, hrvatska prva dama jazz-rocka, danas slavi okrugli 80. rođendan. Tim povodom smo se prisjetili njezine glazbene karijere, djetinjstva, ali i burnog ljubavnog života.

Odustala od studija vanjske trgovine

Pjevačica je rođena 16. siječnja 1944. u Zagrebu. S roditeljima je živjela u zagrebačkom predgrađu Martinovka. Zdenkin otac nije volio glazbu, no majka je prepoznala njezin talent i upisala je u kazalište i glazbenu školu. Tada je završila srednju muzičku školu i naučila svirati klavir i harmoniku.

Kao devetnaestogodišnjakinja je upisala studij vanjske trgovine jer su njezini roditelji to zahtijevali. Međutim, Zdenka nije imala ni želje ni volje za tim studijem pa je naposljetku odustala.

Bogata glazbena karijera

Svoju karijeru je započela sa samo 13 godina, kada je s Nadom Žitnik osvajala domaće i europske pozornice. Njihov duo 'Hani' postao je popularan i uz Vicu Vukova, 4M i Gabi su putovale po inozemstvu. Nakon što su se razišle, Zdenka je nastavila nastupati solo po Europi.

Legendarni dizajner Karl Lagerfeld 2017. je zatvorio svoju Chanelovu reviju s njezinom pjesmom "Elektra".

Godine 2022., pjevačica je objavila dugoočekivani album "Konstatacija jedne mačke". Radi se o prvom Zdenkinom solo albumu od 2004. godine. Tada je izbacila album "To Be Zdenka", na kojem se nalazi njen nanovo snimljen hit iz 1999. "Žena za sva vremena". Zdenka je 19. veljače 2022. nastupala na Dori s pjesmom "Stay On The Bright Side".

Iza sebe ima razvod

Na turneji u Austriji upoznala je svog bivšeg supruga Rudyja Kamperskog, za kojeg se udala 1964. godine. On je bio i ostao njena najveća ljubav. Rudy je svirao bas gitaru i s bendom Maraskinose kojeg su zajedno osnovali, Zdenka je nastupala po Europi pjevajući jazz. Nakon osam godina braka došlo je do razvoda jer suprug nije htio doći u Zagreb. Nakon toga vezu su održavali još 15 godina telefonski na daljinu, ali nažalost, ljubav nije uspjela.

Ranije je pjevačica govorila o bivšeg suprugu. Uvijek je padala na šarm, što ju je prvo privuklo kod Rudyja. Za nju je brak, kako kaže, nešto postojano i zauvijek. No, u njenom životu ipak nije ispalo tako. Nakon razvoda je imala nekoliko romantičnih veza, a gotovo uvijek je financirala muškarce.

