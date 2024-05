Zayn Malik izašao je iz tada popularnog benda One Direction, 2015. godine, a nakon toga izjavio kako se nije nikada sprijateljio ni s jednim od svojih kolega. No, sada tvrdi da je spreman pružiti maslinovu grančicu ostalim dečkima, koji tvrde da traži oprost i prijateljstvo.

Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles i Louis Tomlinson nakon njegovog su odlaska nastavili s radom te izbacili čak i album pod nazivom "Made in the A.M.", a ubrzo nakon toga se raspali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sada, nakon gotovo desetljeća otuđenosti i gorkih šala, Malik navodno želi ponovno izgraditi prijateljstvo i nije nesklon mogućnosti ponovnog okupljanja.

"Ne zna hoće li se to ikada dogoditi ili kada, ali volio bi započeti razgovor s ostalim dečkima iz One Directiona i pokušati se iskupiti sa svima njima. Pokušava smisliti najbolji način da dopre do njega jer će biti čudno, čudno i neugodno, ali to je nešto što mu je bilo na umu", rekao je insajder ekskluzivno za DailyMail.com.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Insajder je inzistirao na tome da se odluka isključivo temelji na ponovnoj izgradnji odnosa, ne na ponovnom okupljanju benda za nastup.

"Jedna je stvar hoće li ih to dovesti do ponovne glazbene suradnje, ali Zaynovo razmišljanje je da postane prijatelj sa svojim prijateljima s kojima je toliko radio. Zayn im se želi obratiti za oprost i prijateljstvo. Rad s njima trenutačno mu nije važan. Sazrio je i želi ovo pokazati ostalima. Ponovno biti prijatelji bilo bi nevjerojatno", otkrio je insajder.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije htio steći prijatelje iz benda

Malik, koji je imao 17 godina kada je grupa osnovana, bio je glasan o svojoj otuđenosti od kolega iz benda u godinama nakon njegovog odlaska, tvrdeći da nitko nije posegnuo, da nikada nije imao vezu sa Stylesom i da nije htio steći prijatelje iz benda.

Prošlog tjedna, u rijetkom intervjuu, govorio je o osjećajima ljutnje tijekom vremena koje je proveo u One Directionu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sada, kad se osvrnem na to, mogu na to gledati u pozitivnom svjetlu i reći da su svi ovi dečki iz sličnog okruženja kao ja. Nisu imali ništa, radili su, htjeli su pjevati, dobili su bend. I znate, zamjerali smo jedan drugome u određenoj mjeri jer smo bili solo umjetnici koji su stavljeni u bend, a nikad se nismo trebali tako osjećati. To nikada nije trebalo biti natjecanje. Uvijek je trebalo biti priajteljstvo i uvijek smo trebali biti tu jedni za druge i čuvati leđa jedni drugima", rekao je Zayn za The Zach Sang Show.

Foto: Profimedia Dok bi zvijezde mogle izbrisati svoje račune na društvenim mrežama zbog uzbudljivih vijesti, druge su se odjavile s njih zbog potresnih osobnih događaja, to je bio slučaj i s pjevačem Zaynom Malikom.

Prošle je godine otkrio razloge svog naglog odlaska iz One Directiona, priznavši da je potpuno sebično želio biti prvi koji će skočiti s broda kada je shvatio da dolazi kraj kada su ostali odbili potpisati nove ugovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očito je bilo i dubokih problema unutar našeg prijateljstva. Dosadili bismo jedan drugome, ako sam potpuno iskren", rekao je za podcast Call Her Daddy.

Njegovi komentari ponovili su one koje je dao 2018. za britanski Vogue, u kojima je priznao da ne komunicira ni s jednim od njih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ni s kim od njih nisam dugo razgovarao, da budem iskren. To je jednostavno tako. Ima stvari koje se događaju i stvari koje su izrečene nakon što sam otišao. Uz posmijeh. Male stvari koje nikad ne bih očekivao", otkrio je tada za Vogue.

Razočarao ih

Odnos između petorke više puta je razmatran u devet godina otkako je Malik napustio, a Horan, Payne i Tomlinson su svi otkrili da su imali malo ili nimalo kontakta s njim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Godine 2020. Horan je za The Sun rekao da je sa Zaynom teško ostati u kontaktu, tvrdeći da nije bilo zle krvi, ali da Malik jednostavno nije razgovarao sa svojim bivšim kolegama iz benda nakon razlaza.

"Ne razgovaram često s njim. Mislim, ako mu nešto izlazi ili nešto, poslat ću mu poruku. Možda neće odgovoriti, ali ja ću ga nazvati, ali ne znam. Otišao je iz svojih razloga i onda više nikada nije razgovarao s nama nakon toga. Uopće nema zle krvi s njim, ali neke stvari imaju vijek trajanja. Ne znam, vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda se jednog dana možemo ponovno okupiti, ali ne sada", otkrio je Niall.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Liam je za GQ magazin izjavio da se Malik nije ni oprostio na odlasku iz benda te da se od tada nije čuo s njim.

"Mislim da s obzirom na Zaynov odlazak i način na koji je odabrao otići, nismo se čuli s njim otkako je otišao. Nije se čak ni pozdravio, ako ću biti iskren. Bio je to stvarno jadan scenarij, s naše strane svakako. Malo čudno. Teško je", rekao je Liam.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Iste godine Tomlinson je kritizirao Malika jer se nije pojavio da ga podrži tijekom njegovog emotivnog nastupa u X Factoru u prosincu 2016., samo nekoliko dana nakon što je umrla njegova majka Johannah Deakin.

"Imao sam nekoliko poziva s njim nakon što sam ostao bez mame i svi dečki su se složili doći na taj nastup, a on se nije pojavio, pa mi to jako zasmetalo", rekao je za The Dan Wootton Interview podcast.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zayn i Louis posvađali su se na Twitteru, sada poznatom kao X, ubrzo nakon što je Malik napustio One Direction i slikan s producentom Naughty Boyem.

"Sjetite se kada ste imali 12 godina i mislili ste da su oni Mac filteri za vaše slike cool haha! Neki ljudi još uvijek rade HA!", komentirao je Tomlinson, a Zayn mu odgovorio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sjećaš li se kad si imao život i prestao s osornim komentarima o mom?"

POGLEDAJTE VIDEO: Česi su nas počastili s mršava dva boda. HGSS-ovci će ih od sada skidati s Biokova samo ako plate