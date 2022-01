Zayn Malik danas slavi 29. rođendan, a ako premotamo sve turbulencije koje su mu se događale u životu unazad godinu dana, pitanje je hoće li ovaj rođendan uopće proslaviti kako spada.

Naime, Malik je prošle godine dobio godinu dana uvjetne kazne jer je tijekom svađe s manekenkom Gigi Hadid udario njezinu majku Yolandu, poznatiju kao "majku iz pakla", s obzirom na to da želi imati potpunu kontrolu nad Gigi i ostalo dvoje djece.

Radilo se o tome da Gigi tijekom njegove svađe nije htjela stati na njegovu stranu, već je stala na majčinu i nakon svega toga više nije bilo spasa za njihovu vezu.

Bivši pjevač grupe One Direction jasno je dao do znanja kako svoju kćer ne želi izlagati javnosti i razbjesnila ga je činjenica da Gigina majka to nije htjela poštovati, Naime, na svom je Instagram profilu objavila fotografiju djeteta.

Zbog nasilnog incidenta s Yolandom, prisiljen je pohađati tečaj bijesa i program nasilja u obitelji.

O cijelom incidentu, oglasio se i pjevač.

"Čvrsto poričem udaranje Yolande i zbog svoje kćeri odbijam davati ikakve daljnje informacije. Nadam se da će Yolanda razmisliti o svojim lažnim optužbama i okrenuti se rješavanju ovih obiteljskih problema u privatnosti", komentirao je za TMZ.

Oglasio se i na Twitteru

"Kao što znate, ja sam privatna osoba i jako želim stvoriti siguran i privatan prostor u kojem će moja kći odrasti. Mjesto na kojem privatne obiteljske stvari nisu izložene pred svijetom da svi kopaju po njima. U naporu da zaštitim taj prostor za nju, složio sam da iznosim tvrdnje iz svađe koju sam imao sa članom obitelji svoje partnerice koja je ušla u naš dom prije nekoliko tjedana dok je moja partnerica bila odsutna. Ovo je bilo te bi dalje trebalo biti privatna stvar, no čini se da postoji podjela i unatoč mojim naporima da nas vratim u mirno, obiteljsko okruženje koje će mi dopustiti da odgajam svoju kćer na način koji zaslužuje, ovo je izašlo u javnost", napisao je.

Viđen i na dating aplikacijama

Ovih dana, Malik je uhvaćen i kako na dating aplikacijama traži "punije djevojke", kako piše The Sun.

Aplikacija koristi tehnologiju prepoznavanja lica kako bi pomogla u provjeravanju identiteta korisnika, a isječak Zayna koji sudjeluje u izazovu emotikona postao je viralan na internetu u samo nekoliko sati.

No, ovo ne čudi ako se prisjetimo Malikove izjave iz 2016. kada je rekao kako voli "zaobljene žene".

Podsjećamo, Zayn je s Gigi bio od 2015. i nekoliko puta su prekidali, a u rujnu 2020. su dobili kćer Khai. Malik je izgradio glazbenu karijeru sudjelujući 2010. godine u showu 'The X Factor' u kojem je s Liamom Payneom, Harryjem Stylesom i Luisom Tomlinsonom postao dio benda One Direction, jednog od najuspješnijih muških bendova svih vremena.

U ožujku 2015. objavio je da napušta grupu i želi izgraditi samostalnu glazbenu karijeru. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na 75 milijuna dolara.