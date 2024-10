Zayn Malik je shrvan nakon tragične smrti Liama Paynea: Nisu bili u dobrim odnosima

Vijest o tragičnoj smrti Liama Paynea šokirala je svijet. Glazbenik je preminuo u 32. godini nakon pada s balkona na trećem katu u Buenos Airesu u srijedu. Liam je bio član popularnog benda "One Direction", a njegov bivši kolega, Zayn Malik (31) je u šoku zbog Payneovog odlaska.

Foto: Profimedia

"Zaynu su u ranim jutarnjim satima javili što se dogodilo i od tada je potpuno shrvan. U šoku je, a njegovi roditelji su kontaktirali Liamovu obitelj kako bi im pružili podršku i sućut", rekao je izvor za britanske medije.

Dodao je kako Zaynovi bližnji ne žele da on bude sam u ovim teškim trenucima pa je okružen svojim prijateljima. Poznato je da Zayn i Liam već neko vrijeme nisu razgovarali zbog nesuglasica iz prošlosti, piše Daily Mail.

Osnovali bend

"Imali su poštovanje jedan prema drugome, ali nisu mogli naći zajednički jezik u određenim stvarima," objasnio je izvor. "Nisu se mrzili, ali su imali različita mišljenja."

Podsjetimo, Liam Payne i Zayn Malik su 2010. godine, zajedno s Harryjem Stylesom, Louisom Tomlinsonom i Niallom Horanom, osnovali grupu One Direction. Bend je ubrzo postigao svjetsku slavu i postao jedan od najprodavanijih sastava tog desetljeća.

Foto: Profimedia Liam Payne bio je britanski pjevač i tekstopisac, najpoznatiji kao član popularnog boy benda One Direction, uz Harry Stylesa, Zayna Malika, Nialla Horana i Louisa Tomlinsona.

Payne je s bendom izdao pet albuma: Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) i Made in the A.M. (2015), koji su im donijeli veliku popularnost.

