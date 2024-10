Liam Payne predvidio svoju smrt: 'Umrijet ću, nije mi dobro...'

Liam Payne, britanski glazbenik i bivši član popularnog boy benda One Direction, preminuo je u dobi od 32. godine. Vijest o njegovoj smrti potresla je obožavatelje širom svijeta, koji su ga zavoljeli prije 14 godina kada je prvi put zapjevao u popularnoj grupi.

Bivša zaručnica Maya Henry prije nekoliko dana optužila ga je za opsesivno ponašanje, a pokrenula je i sudski postupak protiv njega jer ju je, kako kaže, svakodnevno uznemiravao.

"Šalje mi toliko poruka da će mi mobitel eksplodirati. Koristi i druge brojeve, piše mojoj mami, prijateljima. Uvijek s drugih brojeva mobitela. Radi nove račune. Svaki put kad vidim da netko iskoči na mom telefonu, pomislim: 'Evo nas opet'", rekla je Maya za Daily Mail.

Nedavno je gostovala i u podcastu The Internet Is Dead gdje je otkrila kako je Liam često govorio da će ubrzo umrijeti, ali je to smatrala njegovom manipulacijom.

"Otkako smo prekinuli slao mi je poruke da nije dobro. Uvijek bi se igrao sa smrću i govorio: 'Pa, umrijet ću'. Jednom sam mu pokušala pomoći, a on nije prihvatio. Slao je mojoj mami poruku: 'Nisam dobro, neka me Maya kontaktira' jer ja nisam odgovarala. Uvijek je isti ciklus", rekla je.

