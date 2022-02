One opisuju magazinskog i televizijskog mogula kao kralja "crne duše" te su istaknule da su zbog posla s njim oboljele od PTSP-a i depresije. Blizanke su priznale da im je bilo drago čuti za Hefnerovu smrt 2017., jer nijedna druga žena nije mogla trpjeti ono što su one prošle: "Kada je Hef umro, dio nas je bio tužan, ali drugi dio je bio kao, OK dobro, više djevojake neće biti uništene kao što smo mi bile", rekle su blizanke koje su se složile oko toga da je Playboy vila bila "kult".