Borila se za dva Tonija, pa našla svog 'Savršenog': Zaručila se Marija iz 'Ljubav je na selu'
Iako ljubav nije našla pred kamerama, Marija je ipak dočekala svoje veliko 'da'
Simpatična Marija Horvat, koja se javnosti predstavila u trećoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' te u 'Ljubav je na selu', po svemu sudeći, pronašla je svog Savršenog.
Naime, kako je otkrila u sklopu objave na svom Instagram profilu, Marija se zaručila za misterioznog partnera kojeg je do sada skrivala od javnosti. "Rekla sam 'da'. 5. 11. 2025.", napisala je RTL-ova kandidatkinja uz niz fotografija i videa na kojima se vidi predivni zaručnički prsten.
Romantična prosidba dogodila se u Veneciji, a Marija je putem Instgaram storyja otkrila kako je zaručena upravo na svoj rođendan. "Najsretniji rođendan ikad," poručila je emotivno.
Marija Horvat se borila za naklonost Tonija Šćulca
Podsjećamo, Marija Horvat stigla je kao iznenađenje na Tonijevo imanje u 'Ljubav je na selu', a mnogim gledateljima je poznata po sudjelovanju u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog'. Maria se u trećoj sezoni 'Gospodina Savršenog' borila za srce Tonija Šćulca.
"Meni je to bilo odlično iskustvo i iskreno da mogu išla bih opet, stvarno mi je bilo odlično", rekla je svojedobno za RTL.hr. Tada je istaknula i da vjeruje da se može pronaći srodna duša u reality showu. "Sve ovisi o tome kako ti sudbina ispiše karte", zaključila je.
