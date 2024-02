Srpska pjevačica Dragana Mirković (56) u petak je započela svoju turneju 'Do posljednjeg daha', povodom 40. godišnjice karijere s prvim koncertom u Stark Areni u Beogradu.

Poznata je po mnogobrojnim hitovima, poput "Pomisli želju", "Dobra devojka", "Umirem majko", "Do poslednjeg daha", "Sama", "Trag u vremenu", "Luče moje", "Eksplozija" te mnogim drugim, koje će izvoditi na svojoj turneji.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages Dragana Mirković u Beogradu

Na ovom spektaklu Dragana je briljirala u crnoj, dugoj, kožnoj haljini, a nije skidala osmijeh s lica.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages Dragana Mirković započela turneju

Na koncertu je osvanuo i plakat s njezinom fotografijom uokvirenoj u srcu, a pisalo je: "40 godina kraljica Balkana".

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Koncert Dragane Mirković u Beogradu

Njezina najveća podrška

Kao najveća Draganina podrška na koncertu se pojavila Jelena Karleuša koja je plijenila pažnju u crnoj, kratkoj i lepršavoj haljini s golim leđima i velikom mašnom.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Jelena Karleuša na koncertu Dragane Mirković

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/PIXSELL Karleuša na koncertu Dragane Mirković

Da je velika podrška svojoj kolegici i prijateljice, moglo se vidjeti po njezinoj objavi na Instagramu, gdje joj je posvetila emotivnu poruku i pokazala kakva je Dragana kao prijateljica.

"Dragana Mirković, legendarni pjevač i umjetnik koji 40 godina vlada jugoistočnom Europom, žena kojoj su sva vrata otvorena, koja miri narode Balkana, briše granice i ujedinjuje u pjesmama, humanista koji je dao milijune za pomoć ljudima u nevolji bez obzira na vjeru i nacionalnost, prava SRPSKA MAJKA koja je proslavila Srbiju onako kako je to malo ko uspio u srpskoj muzici! Nježna i emotivna duša koja se u životu napatila, borila protiv nepravde i zla onih kojima je ljubav naroda prema njoj smetala i koja je pomogla meni kao djetetu da stanem na noge", započela je Karleuša.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages Foto: Antonio Ahel/ATAImages Karleuša na koncertu Dragane Mirković

Također, ispričala je i koliko joj je Dragana pomagala kroz život i karijeru.

"Ona je žena s kojom se ja ne viđam svaki dan, naprotiv, viđamo se vrlo rijetko ali je sjela na prvi avion i došla da bude uz mene kad mi je umrla majka, kad sam se od muke i problema ošišala do glave, branila kad su me napadali, voljela kad su me mrzili, razumjela kad drugi nisu mogli, hvalila kad nitko nije i vidjela iza moje maske… Njeno ime će zauvijek sijati u našim tmurnim vremenima jer je ispisano zlatnim slovima! Čestitam na još jednom velikom uspjehu, na prvih 40 godina karijere i da nam zauvijek budeš okružena s milijun fanova koji prepoznaju anđela u tebi! Zagrli svoju djecu i slavi jer si uspjela ono najteže a to je da ostaneš čistog srca… O, O DA, voli te tvoj prijatelj", napisala je Karleuša na Instagramu.

Pohvalama prema Dragani pridružio se i pjevač Dado Polumenta, koji je rekao da je i njemu ona jako puno pomogla.

"Svaka ti čast na opisu, potvrdio bih svaku tvoju riječ kada je Dragana u pitanju, meni je pomogla kada niko nije i to nikada neću zaboraviti. Jedna divna i blaga duša puna ljubavi za sve. Imaš puno pozdrava od svih nas s Tajlanda", komentirao je Dado Karleušinu objavu.

Mnogi Karleušini fanovi divili su se njezinim riječima koje je uputila Dragani.

"Uh kakve riječi …. svaka čast", "Koliko si divna, Jelena", "O Bože tek sam otvorila oči I ležim u krevetu I plačem dok ovo čitam..Ti si Jelena zaista predivna kako nađeš u svakom sve ono lijepo što opisuje tu osobu", pisali su joj.

Ostala poznata lica na koncertu

Osim Karleuše, na koncertu još neka poznata lica.

Jedna od njih bila je srpska pjevačica Milica Pavlović koja se na koncertu pojavila u kratkoj crnoj haljini i crnim visokim čizmama.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Pojavila se na koncertu Dragane Mirković

Crnogorska pjevačica Goga Sekulić na koncertu se pojavila u dugačkom crnom kaputu i gležnjačama na petu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Goga Sekulić

Pažnju je privukla i srpska pjevačica Branka Sovrlić koja je bila odjenuta u prozirnoj majici ispod koje se vidio crni grudnjak i crnim uskim hlačama.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Pojavila se na koncertu Dragane Mirković

Srpska pjevačica koje je poznata po svojoj ružičastoj kosi, Zorica Brunclik, na koncert pristigla je u plavoj bundici, a ispod nje u fokusu je bio njezin šareni šal.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Zorica Brunclik na Draganinom koncertu

Stiže u Hrvatsku

Podsjetimo, Dragana će jedan od koncerata održati 3. svibnja u Areni Zagreb. Obećala je da će u Zagrebu napraviti spektakl za pamćenje te dodala kako to njezina publika i zaslužuje.

"Imam fanove posvuda, koji su već moji prijatelji, meni je ponekad neugodno zvati ih fanovima, jer ih smatram prijateljima i borcima za mene kad mi je najteže. Oni su moja vojska", poručila je tada Dragana za Extra Fm.

