Žanamari Perčić novom je fotkom na Instagramu poslala snažnu poruku svim svojim pratiteljicama, a osobito ženskom dijelu svoje publike.

Na svom je Instagram profilu objavila fotografiju uz koju je napisala: "Djevojke, nemojte nikome dopustiti da vam kaže da ne biste trebali živjeti svoj život punim plućima! Život počinje kada se odlučite da počinje. Ako možete izgraditi svoj život od nule, nemojte mi reći da ne možete nadograditi svoj vlastiti".

Fotografija je u samo nekoliko sati prikupila više od 11.000 lajkova, a komentirale su je i brojne slavne osobe, poput supermodela Murata Tavmana, voditeljice Elise D'Ospine, redatelja Jasona Shana te influncerice Elizabeth Keene Falzetta.

Podsjetimo, prije nego što se u Makarskoj udala za svog supruga Marija, zajedno su surađivali na produkciji videospotova. Danas je potpuno posvećena - obitelji i teretani.

"Zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa", rekla je jednom prilikom u intervjuu za IN magazin.