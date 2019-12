ZABRINUTA KOLEGICA DARKA LAZIĆA O UŽASU KOJEG ON PROLAZI: ‘Katastrofalno je što je sebi dozvolio’

Nadica tvrdi kako Darko vodi vrlo naporan život te da zamjera svima koji su mu okrenuli leđa

Kolegica i prijateljica Darka Lazića, Nadica Adamov, jako je zabrinuta za njega, pa želi da više pazi na svoje zdravlje. Stoga mu često zna spočitavati kako treba smršaviti, piše Kurir.

“Darko se nestvarno udebljao, katastrofalno je što je sebi dozvolio. Radi sad, super je kakav je bio i ranije, oporavlja se, ali mora smršaviti. Noga mu nije stabilna, zbog čega je u problemu”, rekla je.

Nadica kaže kako Darko stalno odgađa operaciju želudca.

“Puno ga kritiziram, bolje da ne čujete! Kažem mu ‘Je*o te život, nemaš 60 godina, smršavi, što jedeš toliko’. On kaže da voli jesti i da će u veljači operirati želudac. On misli da se to tako može, suzi želudac i gotovo. Najprije je trebao operaciju obaviti nakon koncerta, pa ju je pomakao za veljaču, a onda će je opet odgoditi do travnja”.

Pjevačica tvrdi kako Darko vodi vrlo naporan život te da zamjera svima koji su mu okrenuli leđa.

“Darko je vidio tko su mu pravi prijatelji, a koji nisu, za takve ljude nemam komentar. Mi radimo isti posao, umorni smo, neispavani, stalno na putu, popije se po koja čašica i nemam opravdanje za te ljude koji su mu okrenuli leđa. Stid ih bilo”, kazala je.