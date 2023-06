Nedavno je objavljeno da je bivša voditeljica Nevena Rendeli, vlasnica dviju tvrtki za prodaju i odnose s javnošću, prema prihodima, koji su ukupno iznosili oko tri milijuna kuna (385.000 eura) u 2022. godini, pretekla dosadašnju estradnu poduzetničku prvakinju Doris Pinčić, koja je lani zaradila blizu 1,5 milijuna kuna (185.000 eura).

No, obje sada ostaju u sjeni, nakon što je procurio podatak o godišnjoj zaradi hrvatske "kraljice svadbi" Maje Šuput. Pjevačica, ali prije svega poduzetnica, lani je ostvarila gotovo šest milijuna kuna (800.000 eura) prihoda kroz svoje dvije tvrtke, vidi se iz javno dostupnih poslovnih podataka, piše Jutarnji.hr.

Samo jedan zaposleni

Prema financijskim izvješćima, u tvrtki Morska diva (bivša tvrtka Šuput d.o.o.), preko koje pjevačica vodi svoju umjetničku karijeru od 1993. godine, Šuput je ostvarila 3,9 milijuna kuna prometa (530.000 eura) u 2022. godini, zadržavajući 1,8 milijun kuna dobiti. U odnosu na godinu ranije, povećala je prihode 2,5 puta. U tvrtki je, kažu podaci, prijavljen tek jedan zaposleni.

U drugoj tvrtki Majushka, pokrenutoj 2018. godine, čija je Maja suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovom, ostvarila je lani oko dva milijuna kuna prometa (oko 275.000 eura) prodajući putem web shopa brendirane proizvode, gadgete, parfeme, dječju kozmetiku, majice i natikače.

Osim toga, poznato je i da pod brendom Majushka, Šuput već godinama drži adventsku kućicu u Zagrebu. Kućicu je proteklih godina imala na Fuliranju, na Strossmayerovu trgu, a nudila je tamo, osim svojih brendiranih proizvoda, raznu hranu i piće: sladoled u obliku mikrofona, hot dog i rakije.

Najskuplja svatovska pjevačica

Na internetskim stranicama navodi se da je ime brenda Majushka nastalo kao "posljedica razmišljanja o tome koja to riječ može objediniti svu širinu i talent koji je Maja Šuput do sada uspjela dati hrvatskoj javnosti". Piše također da je brend Majushka namijenjen "ljudima vedrog duha, mladim, neustrašivim damama, veseljacima i zafrkantima".

Godinu prije toga, Majushka je završila s 1,4 milijuna kuna prometa (195.000 eura) i 122.200 kuna dobiti. I u ovoj tvrtki, kako se navodi u javnim financijskim podacima, prijavljen je tek jedan zaposleni.

Šuput u estradnim krugovima slovi kao ozbiljna šoubiznis radnica, a godišnje skupi velik broj koncertnih gaža: od Sukošana, Raba, Pitomače do Čakovca. Međutim, osim koncerata, pjevačica je često govorila da "krunu njezina poslovanja" ustvari čine nastupi na svadbama. Kako su mediji nedavno pisali, upravo ona predvodi listu najskupljih svatovskih pjevačica s obzirom na to da njezin cjelovečernji nastup s bendom mladence stoji oko 8000 eura. Osim toga, jedan dio prihoda pjevačica ostvaruje i pojavljujući se u velikom broju reklama – od deterdženta za rublje do čokolada.