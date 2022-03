Dana 31. ožujka, u četvrtak u podne premijera je Severininog novog spota za pjesmu "Fališ mi". Pjevačica singl izvodi s bugarskim pjevačem Azisom Onlineom. Svoje obožavatelje Seve je počastila nizom atraktivnih fotografija na Instagramu.

Obožavatelji su ostali oduševljeni.

“Bože, uzmi me”, “OMG”, “Alooooo” i “Brutalno zgodna”, "Čarobna naša Sevka", bili su neki od komentara.

“Pjesme su namijenjene svima, to je ozbiljan pop album. Tako ja vidim današnji pop u Hrvatskoj i današnju glazbu. Razlikuje se od onog što sam dosad radila, a to mi je uvijek bilo važno – da ulazim u bilo koji glazbeni pravac slobodno i neopterećeno jer mogu i jer sam to oduvijek radila. Nikad svjesno, radim na žlijezde”, rekla je Severina najavljujući novi album u intervjuu za StoryBook.

Datum izlaska i ime novog albuma bit će, kaže, poznati uskoro.