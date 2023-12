Holivudska ikona Dyan Cannon otkrila je svoju ljubavnu priču s legendarnim Caryjem Grantom, u kojeg se ponovno zaljubila zbog pronađenih uspomena koje ju vežu za njega.

U ekskluzivnom intervjuu za Page Six, 86-godišnja glumica otkrila je kako je prije četiri mjeseca, pregledavajući svoj sef, pronašla neke divne bilješke koje su je podsjetile zašto se zaljubila u slavnog glumca.

Par se vjenčao 1965. godine, kada je Cannon imala 28, a Grant 61 godinu. Unatoč teškoćama u braku i nimalo laskavim naslovima, njih dvoje su dobili kćer Jennifer, ali su se razveli dvije godine kasnije. Cannon je detaljno opisala njihov odnos u svojim memoarima "Dragi Cary: Moj život s Caryjem Grantom".

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Cary Grant i Dyan Cannon

"Nikada nisam znala što će ga sljedeće naljutiti. Kad nije bio na poslu, pratio me po kući nabrajajući moje nedostatke. Bilo je situacija gdje sam bila kritizirana zbog sitnica poput nepostavljanja podmetača ispod čaše s vodom ili krivo parkiranog auta na prilazu. Čak me poticao da budem manje ljubazna prema poštaru ili sobarici, smatrajući to nepotrebnim. Također je vršio pritisak na mene da uzmem LSD", napisala je glumica, dodajući da je u svojim memoarima izostavila mnogo toga.

"Ono što mi je bilo pravi izazov u pisanju knjige bilo je što reći, a što ne reći. Cary je imao toliko ljudi koji su ga voljeli i nisam željela da ga ljudi prestanu gledati s obožavanjem u očima. Ja sam to prestala na neko vrijeme, ali, zanimljivo, zvijezde su se opet vratile u moje oči", zaključila je glumica.

Njezini memoari poslužili su kao temelj za mini-seriju od četiri dijela o životu Caryja Granta pod nazivom "Archie". Cary, čije je pravo ime bilo Archie Leach, proveo je djetinjstvo u siromaštvu u Bristolu, u Engleskoj. Kada je imao samo 9 godina, njegov otac ga je prevario, smještajući njegovu majku u mentalnu ustanovu i lažno mu rekavši da je preminula.

Grant nije saznao istinu o majci sve do svoje 31. godine. Ovaj traumatični događaj, zajedno s kasnijim izazovima u odnosu s majkom, snažno je utjecao na sve njegove buduće ljubavne veze.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Dyan Cannon

Jason Issacs, zvijezda "Harryja Pottera" koja tumači ulogu starijeg Granta, priznaje da mu je prvotno bilo teško povjerovati da bi dobio njegovu ulogu.

"Sve što sam mislio da znam o Caryju Grantu, pokazalo se suprotnim. To je slika ljudskog bića. Prošao je puno iskušenja, ali i našao mir time što je postao roditelj. Naučio je da nikada neće dobiti ljubav koju je izgubio u djetinjstvu, ali je mogao pružiti ljubav svom djetetu na način na koji je nikad ne bi mogao dati odrasloj osobi jer se odmicao od njih prije nego što su ga mogli napustiti", zaključuje sada Issacs.

U seriji se također istražuju homoseksualne glasine koje su pratile glumca, sugerirajući da je imao seksualni odnos s filmskom zvijezdom i cimerom Randolphom Scottom. Ova kontroverzna tema obilježila je Grantovu karijeru godinama, a Dyan tvrdi da nikada nije svjedočila takvim naznakama ili situacijama.

