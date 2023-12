Mihajla Veruovića, poznatijeg kao Voyage, trenutno pratimo u novoj glumačkoj ulozi u seriji 'U klinču', koja je osvojila gledatelje diljem regije, a dostupna je i putem platforme Voyo.

Voyage, koji je postao poznat kao pjevač, nedavno je zakoračio u glumačke vode. Komentirajući svoju ulogu u seriji 'U klinču', Voyage je otkrio svoje dnevne planove u karijeri za Radio S3.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: VOYO Foto: VOYO Voyage

Pored turneje i koncerata koje planira imati sljedeće godine, Mihajlo je otkrio da ide i u Ameriku na audiciju za jednu ulogu:

"Želim se malo više posvetiti i glumi, to mi je isto cilj. Trebao bih otići preko, u Ameriku, u ožujku da odradim neki casting na koji sam pozvan, za nešto malo veće. Vidjet ćemo kako će sve to odigrati, ali vjerujem u sebe."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da se u glumi odlično snašao, otkrio je i razmišljanje o tome bi li prestao s glazbom zbog glume:

"Možda i bih. Ja radim ono što me ispunjava u trenutku. Muzika je ono što radim dok me ispunjava, a ako dođe trenutak kada muzika prestane ispunjavati tu ulogu, prestao bih se baviti glazbom. Ja radim to iz vlastite strasti, a sada sam počeo osjećati strast prema glumi. Ako to ikada dosegne razinu da mogu udobno živjeti od toga i uživati u tome, da nemam nikakvo opterećenje, sigurno bih se posvetio tome."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte u nastavku s kojim izvođačima mladi umjetnik planira surađivati na duetima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Seriju 'U klinču' možete pratiti putem platforme Voyo, u bilo kojem trenutku i to bez reklama!

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati i dalje slušaju većinom srpski trap. Na ljestvici i dalje dominiraju Nucci, Voyage, Rasta