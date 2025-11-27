Vodstvo Miss Universe optužilo Miss Jamajke za pad, natjecateljice u šoku zbog reakcije

Miss Haitija Melissa Sapini (26), model i humanitarka, izjavila je kako je vodstvo izbora Miss Universe nepravedno reagiralo nakon što je Miss Jamajke Gabrielle Henry (27), model i državna predstavnica, prošlog tjedna pala s pozornice tijekom natjecanja u Bangkoku. U razgovoru za People otkrila je da je jedan od zaposlenika organizacije insinuirao da je sama kriva za pad.

Prema njezinim riječima, komentar zaposlenika,koji je navodno rekao da se nesreća dogodila jer “nije obraćala pozornost”, šokirao je natjecateljice i dodatno narušio već napetu atmosferu iza pozornice.

Optužbe iza kulisa

Sapini je opisala da su se natjecateljice nakon spornog komentara samo pogledale, pitajući se radi li se o neslanoj šali. Istaknula je da je reakcija vodstva bila neadekvatna i da je ostavila dojam da sigurnost natjecateljica nije prioritet.

Dodala je i da je cijeli incident dodatno naglasio probleme o kojima se proteklih dana govori – od organizacijskih propusta do neprikladne komunikacije s kandidatkinjama.

Stanje Miss Jamajke i službena izjava organizacije

Gabrielle Henry pala je tijekom revije večernjih haljina na 74. izboru za Miss Universe 19. studenoga, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu. Predsjednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha, objavio je na Instagramu da želi “točne i jasne informacije” o njezinom zdravstvenom stanju te da su spekulacije koje kruže neutemeljene.

Rocha je naveo kako najnoviji nalazi potvrđuju da je Henry stabilno i da bi uskoro trebala biti otpuštena iz bolnice. Naglasio je da je fokus organizacije od početka bio samo na njezinoj skrbi i oporavku.

