FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPTUŽBE /

Vodstvo Miss Universe optužilo Miss Jamajke za pad, natjecateljice u šoku zbog reakcije

Vodstvo Miss Universe optužilo Miss Jamajke za pad, natjecateljice u šoku zbog reakcije
×
Foto: Imagespace, Imagespace/alamy/profimedia

Gabrielle se oporavlja u bolnici

27.11.2025.
18:08
Hot.hr
Imagespace, Imagespace/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Miss Haitija Melissa Sapini (26), model i humanitarka, izjavila je kako je vodstvo izbora Miss Universe nepravedno reagiralo nakon što je Miss Jamajke Gabrielle Henry (27), model i državna predstavnica, prošlog tjedna pala s pozornice tijekom natjecanja u Bangkoku. U razgovoru za People otkrila je da je jedan od zaposlenika organizacije insinuirao da je sama kriva za pad.

Prema njezinim riječima, komentar zaposlenika,koji je navodno rekao da se nesreća dogodila jer “nije obraćala pozornost”, šokirao je natjecateljice i dodatno narušio već napetu atmosferu iza pozornice.

Optužbe iza kulisa

Sapini je opisala da su se natjecateljice nakon spornog komentara samo pogledale, pitajući se radi li se o neslanoj šali. Istaknula je da je reakcija vodstva bila neadekvatna i da je ostavila dojam da sigurnost natjecateljica nije prioritet.

Dodala je i da je cijeli incident dodatno naglasio probleme o kojima se proteklih dana govori – od organizacijskih propusta do neprikladne komunikacije s kandidatkinjama.

Stanje Miss Jamajke i službena izjava organizacije

@cbsnews Miss Jamaica, Gabrielle Henry was walking the runway during the evening gown portion of the Miss Universe preliminary rounds in Bangkok, Thailand on Wednesday when she took a sudden fall off the stage. The Miss Universe Jamaica Organization said Henry was taken to a hospital for treatment, but is not suffering from any life-threatening injuries. #news #MissJamaica #MissUniverse #runway ♬ original sound - cbsnews

Gabrielle Henry pala je tijekom revije večernjih haljina na 74. izboru za Miss Universe 19. studenoga, nakon čega je hitno prevezena u bolnicu. Predsjednik organizacije Miss Universe, Raúl Rocha, objavio je na Instagramu da želi “točne i jasne informacije” o njezinom zdravstvenom stanju te da su spekulacije koje kruže neutemeljene.

Rocha je naveo kako najnoviji nalazi potvrđuju da je Henry stabilno i da bi uskoro trebala biti otpuštena iz bolnice. Naglasio je da je fokus organizacije od početka bio samo na njezinoj skrbi i oporavku.

POGLEDAJTE VIDEO:Za pojam six seven nisu čula samo vaša djeca nego i britanski premijer

MisicaPad
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OPTUŽBE /
Vodstvo Miss Universe optužilo Miss Jamajke za pad, natjecateljice u šoku zbog reakcije