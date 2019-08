VODITELJ DALIBOR PETKO SE POVJERIO FANOVIMA: ‘Vrijeme je da s vama podijelim nešto…’

View this post on Instagram

Dragi svi, vrijeme je da s vama podijelim nešto s čime se borim već neko vrijeme. Prije nekoliko tjedana dijagnosticirana mi je teška apneja. Ovo je maska s kojom spavam. Znam da mnogi ne znaju što je to, pa ću pokušati objasniti. Apneja je prestanak disanja tijekom spavanja zbog zatvaranja gornjih dišnih puteva, koji zaustavljaju protok zraka. To može trajati od 10 sekundi do 2 minute, a kod osoba koje imaju tešku apneju to se događa vise od 30 puta u sat vremena. Meni je izmjereno 59 puta. Ovo što pišem nije zbog toga da izazivam strah ili neko sažaljenje, već da upozorim na ovu bolest od koje boluje 6 posto ljudi u svijetu. Ja sam primjetio da se nikako ne mogu naspavati pa sam obavio sve žive pretrage prije toga. Na apneju sam posumnjao samo zato što od toga boluje moj otac. Vi dok spavate ne sjećate se prekida disanja tako da vas na to mora upozoriti netko drugi. Danas gledavši s odmakom i znanjem koje imam, simptomi su se pojavili još prije najmanje četiri godine, ali mi niti jedan doktor nije rekao da bi to mogao biti uzrok. Nakon umora i pospanosti, posljedice mogu biti moždani ili srčani udar, dijabetes… zato je dobro to otkriti na vrijeme. Odlučio sam se progovoriti o ovom, jer apneja ne treba biti nešto cega bismo se trebali sramiti. Liječi se uz pomoć maske priključene na aparat koji pomaže u disanju. Nije u pitanju kisik kako mnogi misle kad vide, već uređaj koji sukladno vašem disanju pušta zrak i pomaže vam da ne prestajete disati u snu. Moje liječenje traje sad već neko vrijeme i vidim osjetan napredak. Dijagnoza mi je postavljena u poliklici NeuroSan, specijaliziranoj za sve poremećaje spavanja. Ovim putem im se želim zahvaliti na stručnosti, brzom djelovanju i velikoj profesionalnosti prije svega. Hvala svima koji ste ovo pročitali, i možda otkrili što znaci kad netko u snu prestane disati ili se zagrcne dok hrče. Ako imate bilo kakvo pitanje slobodno mi se javite. #NeuroSan #apnea #sleepapnea