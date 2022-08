BAJKOVITO VJENČANJE / Zakleli su se na vječnu ljubav romantičnoj Italiji: Kelly Brook rekla je "da" svom dugogodišnjem dečku

Britanska plus size manekenka i glumica Kelly Brooke (42) prošlog se vikenda udala za svog dečka Jeremyja Parisija (37) s kojim je u vezi sedam godina. Za vjenčanje par je izabrao drevni talijanski grad Civitavecchia d'Arpino, blizu Rima, a veselje im ništa nije moglo omesti pa ni kiša koja je "blagoslovila" svatove. Zavjete su trebali izmijeniti na otvorenom, u perivoju ville iz 19. stoljeća, no pljusak im je promijenio planove pa su vjenčanje održali pod krovom obližnje vile Nota Pisani. Brooke je za najsvečaniji dan u životu odjenula vjenčanicu francuske dizajnerice sirijskog porijekla Rime Arodaky, ukrašenu dugim velom, no morala ga je držati u rukama kako se ne bi uprljao blatom. Par je vjenčanje platio 500.000 funti. Prije šest godina američki znanstvenici proglasili su Kelly Brook najljepšom ženom na svijetu, odnosno onom sa savršenim oblinama. Otprilike u to vrijeme, odnosno godinu prije upoznala je svog sadašnjeg muža, zvijezdu serije Versailles. U međuvremenu Brooke je promijenila figuru i postala plus size manekneka te kaže kako se najbolje osjeća u broju 40 i nema namjeru gubiti kilograme.