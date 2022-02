Prošlogodišnja šuškanja o vezi Petra Graše i Hane Huljić su službeno bila potvrđena u listopadu prošle godine nakon objavljivanja zajedničkih fotografija.

Pjevačica Danijela Martinović i Petar Grašo nikad nisu javno komentirali razloge prekida njihove veze duge dvadeset godina. Njihov prekid je šokirao javnost u svibnju prošle godine.

Iako su mudro šutjelo svo vrijeme, fanovi su mislili da je riječ o kratkoj krizi, međutim 31-godišnja Hana je zauzela mjesto u srcu kod 14 godina starijeg Graše.

Početak ljubavi

Kada je Hana bila u dugogodišnjoj vezi s Tomislavom Šošićem, otkrila je kako se njezin otac dobro slaže s potencijalnim zetom, a Tonči Huljić je u jednom intervjuu prije šest godina izjavio kako je Hana bila zaljubljena u Petra od malih nogu.

Tonči Huljić je rekao: "Hana će mi zamjeriti što ovo pričam. Ona je bila zaljubljena u Petra Grašu, a to je bilo dok je bila mala jer je on bio stalno u našoj kući. Njena želja je bila da surađuju i to su učinili. Ona je čula pjesmu "Srce za vodiča" i jako joj se svidjelo. Rekla je: "Hajde tata, molim te da ja pjevam taj ženski vokal." Ispalo je jako dobro. Pjesma je neobična, a ona se pojavljuje i u spotu."

Šuškanje o vjenčanju

Krajem prošle godine se počelo pričati da par planira vjenčanje, dok se u siječnju ove godine već doznalo da je Hana trudna. Zaljubljeni par se dogovorio i oko imena djeteta u slučaju da bude djevojčica ili sin.

Hana Huljić i Petar Grašo vjenčat će se danas, u subotu, u Sv. Frane, a pjevač je komentirao: "To nije tajna, iako smo vidjeli 40 različitih datuma! Volio bih ipak da ljude više zanima pjesma, nego moja spavaća soba."

Na vjenčanju će prisustvovati samo najuža obitelj, roditelji Tonči i Vjekoslava Huljić, Zoran i Snježana Grašo, Hanin brat Ivan, Petrova sestra Buga te Vjekoslavina mama i dvije sestre s obiteljima.

Hanina kuma će biti njezina najbolja prijateljica i pjevačica Domenica Žuvela, a Grašin kum će biti bivši košarkaš Dino Rađa.

Nakon uže proslave vjenčanja, par planira i drugu proslavu za prijatelje i suradnike za koju se spominje brojka od čak 500 uzvanika, što je i očekivano za poznate obitelji kao što su Huljići i Grašo. Druga proslava je najavljena za kraj ljeta, nakon što Hana rodi.

Grašina izjava za medije

Pjevač je za medije rekao: "Bit ću tata. Zahvalni smo na svakom koraku koji je napravljen prema nama. Malo je smiješno da nas ljudi posvuda hvataju telefonom, imam 25 godina karijere, ali očito ljudima nedostaje lijepih priča. Nastavit ću nastojati zadržati svoju privatnost jer želim da ljudi brinu o pjesmi, a ne mojoj spavaćoj sobi. Ljubav se dogodila. Ljubav se treba dogoditi, ne treba je planirati, o ljubavi ne treba previše pričati. To su neke stvari koje čovjek treba njegovati u sebi, ne treba se time hvaliti. Da, postoji ljubav. Da, predivan je period života s osobom koja ti u tom trenutku znači najviše i s kojom se planiraš prepustiti i ploviti."