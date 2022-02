Tonči (60) i Vjekoslava Huljić (58) uskoro će dobiti unuče. Njihova kćer Hana očekuje prinovu s njihovim obiteljskim prijateljem Petrom Grašom. Ponosna buduća baka za RTL.HR otkrila je kako se osjeća.

"To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje", kazala je.

Vjekoslava je poznata pjesnikinja i književnica, a na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutna je već tri desetljeća kroz koja je napisala preko 600 pjesama za grupu Magazin i razne glazbenike.

"Želim da ovo još potraje. Da svi budemo zdravi, da možemo i dalje raditi. Najveća je sreća u tome radu, kada se namučiš i kada nekada ne ide baš glatko. Kada staviš točku na posljednju rečenicu, na posljednji stih i onda pustiš pjesmu u svijet. Dogodi se da joj publika otvori svoje srce. Nekad nema baš toliko uspjeha, ali mi se trudimo sa svakom pjesmom jer svaka pjesma je nova borba. Uvijek se trudimo da damo najbolje od sebe", ispričala je te je dodala da ima "nos za hitove".

Otkrila je tajnu mladolikosti

"Ne mogu baš 100 posto ustanoviti hoće li pjesma biti hit, ali uglavnom da. Imam nos za to, možda čak i više od Tončija. Barem on tako kaže. Obično znam koja će pjesma malo više iskočiti. Uvijek radiš kako bi dao najbolje. Rezultat je ponekad malo bolji, ponekad malo lošiji, ali nikada ne puštamo pjesmu ako nismo zadovoljni."

Vjekoslava se bliži sedmom desetljeću života. Tajna je, kaže, njezine mladolikosti u pozitivnom razmišljanju i ljubavi.

"Tajna je u tome što znam gledati život s prave strane, ne tražim nešto nemoguće, puno lijepih stvari pronađem u danu. Uvijek nastojim pronaći nešto dobro i nešto lijepo. Kada dan nije baš najbolji, uvijek se trudim izvući ono nešto dobro iz njega. Inače, moja obitelj naravno, moji prijatelji, to me drži, drži me ljubav", istaknula je.