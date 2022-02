Pjevača Petra Grašu prate uspjesi na poslovnom i na privatnom planu. Naime, on je dobio Cesaricu za hit godine za pjesmu "Jel' ti reka 'ko", a njegova djevojka Hana Huljić trudna je četiri mjeseca. On je za Story.hr kazao kako uskoro priprema i koncerte te istaknuo da se mediji previše bave njegovim privatnim životom.

"Ja sam uvijek jako puno šutio, a o meni se jako puno pisalo. Ostat ću dosljedan tome. Ja potpuno to poštujem i nisam niti malo ljut te razumijem medije koji se povode isključivo i samo jednom stvari - brojem klikova na određeni članak. I to je za mene normalno, to su pravila igre. Ja ću zauvijek ostati vjeran sebi, a to je da ću svoj privatan život decentno čuvati, truditi se ne gnjaviti publiku njime, ali ću jednako tako poštovati medije i s njima se nikada neću svađati jer su im neke stvari zanimljive", kazao je Grašo za Story.hr te je dodao da se on i Hana trude distancirati od svega i biti normalni ljudi.

"Ne mogu reći da su mediji bili nekorektni ni u jednom trenutku, samo su zbog ogromne želje i zbog manjka informacija počeli 'žvakati' vijesti, a onda u jednom trenutku može doći do pomisli da to mi radimo. A mi doista stojimo u kući i ne možemo sve stići ni čitati. Trudimo se distancirati, živjeti normalno svoje živote, raditi svoje ručkove kada nismo na putu i biti normalni ljudi".

Grašo će uskoro održati dva velika koncerta u Areni Zagreb i jedan u splitskoj Spaladium Areni.

"Jako sam spreman. Čekaju nas dva dana u Zagrebu u punoj Areni i nakon toga splitska Arena. Pamtim svoje prve koncerte u splitskoj i zagrebačkoj Areni kao nešto fenomenalno, a pogotovo sam sretan što smo sve zabilježili kamerama da ljudi zaista vide što je to tada bilo. Dva sata čiste magije i učinit ćemo sve što je moguće da se to ponovi s time što ćemo produkcijski sve dignuti na još veću razinu", rekao je.