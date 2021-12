Glumica i doktorica znanosti Vitomira Lončar (62) već pet godina živi i radi u kineskom gradu Xi'an sa svojim suprugom Ivicom Šimićem (68).

'Malo novosti iz naših krajeva'

Glumica se oglasila na svom Facebook profilu i podijelila novosti vezane za pandemiju koronavirusom iz kineskog grada koji broji više od 13 milijuna stanovnika.

"Malo novosti iz naših krajeva. Nitko više ne smije izaći iz kuće, osim na testiranje, koje je sjajno organizirano. Nema čekanja. U tijeku je nova runda, meni 12. test od 12.12. (hahaha), a cijeli grad je u 6. rundi, što znači 13 milijuna stanovnika svaki put. Testiranje je besplatno, a rundu završavaju u roku od 24 sata. Upravo smo dobili dvije obavijesti: 1. javili su iz našeg "dvorišta" da će svaka obitelj (od grada) dobiti 20 kila hrane (povrće, meso, voće, jaja, riža, ulje, brašno...) i dostava ide pred vrata stana. S našeg fakulteta su nam pak javili da nam i od njih stiže paket u kojem je sve za kuću a, naravno, i hrana. Dakako, i to je besplatno.

Nije jednostavno sve skupa, ali kad vidiš kako se vodi računa o ljudima, a nema ih malo, onda je ipak lakše. Temperature po noći idu na minus 10, ali ekipa radi svoj posao. Ne vjerujte baš sve što pišu naše novine", napisala je Vitomira Lonač na svom Facebooku i podijelila zanimljivu fotografiju.

Nakon ove objave, krenula je usporedba s hrvatskom situacijom

"Kod nas ljudi ležerni, bez maski ili s maskom ispod nosa, druže se u grupama, ma kao da nema virusa. Protestiraju protiv mjera, protiv cijepljenja, protiv svega. Treba ostati normalan i zdrav u tom okruženju", napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: "Disciplina i poslušnost dovode do reda. Da nema takve strogoće na što bi ličila tako velika zemlja. Možete li zamisliti da se Kinezi ponašaju kao mi, da vlada anarhija kao kod nas?".

"Nadam se da ćete psihički ostati zdravi u toj ludnici. Ipak naša zemlja je fantasticna čak u i ovoj situaciji u odnosu na Kinu. Uopće me ne impresionira disciplina! Zašto? Da li to ima neku svrhu? Podsjeća me na grozna vremena", "Možda malo predrastično, ali kaj fali, ljudi odmaraju doma a hrana stiže besplatno!", "Zvuči gadno, ali dobro organizirano. Lijepo je da brinu o svemu. Izgleda mi da bi tako ipak mogli natrag u normalu. Treba stati na kraj ovoj pandemijskoj beštiji", samo su neki od komentara na Facebook objavu poznate glumice.