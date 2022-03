OVA ŽENA NE STARI / Vanni su vitke noge i lice koje se ne mijenja zaštitni znak: Dokazala je to u seksi mini haljinicama

Pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna (51) prošetala je crvenim tepihom na ovogodišnjoj dodjeli Porina u Osijeku u kratkoj crnoj svjetlucavoj haljini. Mada je bila do grla zakopčana, poglede je privukla svojim vitkim nogama na kojima je imala nude salonke. Vanna, unatoč tome što je u šestom desetljeću, ima vitku figuru i mladolik izgled lica. No, kroz godine njen svojevrsni zaštitni znak postale su njene vitke duge noge, a Vanna ne propušta priliku da ih istakne kada god može. "Sretna sam što ne moram raditi estetske operacije da bi me ljudi slušali i gledali, to što me zdravlje služi da živim ispunjen i intenzivan život u kojem dominiraju ljudi koje volim i glazba koja mi je i posao", kazala je svojevremeno za Express.