Njezina teška narav dolazila je do izražaja još u djetinjstvu, kada je Nina počela pokazivati praviti prve glazbene korake. Primjerice, kada je imala samo deset godina, održala je svoj debitantski koncert, klasični recital. Tijekom izvedbe, njeni su roditelji iz prvih redova bili premješteni u stražnji dio dvorane kako bi oslobodili mjesta za bijelce. Kada je to mlada Simone vidjela, odbila je nastupati sve dok im nije dopušteno da se vrate na svoja mjesta. Njezina je majka bila stroga svećenica Metodističke crkve, a otac brijač. Kada je poslodavac njezine majke čuo za Ninin talent, dao im je sredstva za satove klavira, a uskoro su ustanovili i mjesni fond za podršku njenog daljnjeg obrazovanja. Iako je uspjela skupiti novac za audiciju na Institutu Curtis, bila je odbijena zbog boje kože, a sve je to dodatno pojačalo njezinu ionako rasplamsanu mržnju prema raširenom rasizmu.