Jedna od najatraktivnijih hrvatskih zvijezda, Lidija Bačić, danas slavi 39. rođendan. Rođena Splićanka Lille očarava svakom svojom pojavom, ali i pjevačkim te glumačkim vještinama. Glazbom se bavi od djetinjstva te otada oduševljava svojim talentom, što dokazuju brojne nagrade i velika baza fanova. Smatra se jednom od najtraženijih pjevačica u Hrvatskoj te u susjednim zemljama.

Zvijezda od malih nogu

Lidija je počela pjevati već s deset godina, a prvi javni nastup imala je na Dječjem festivalu 1997. godine gdje je osvojila prve nagrade žirija i publike. Punih sedam godina bila je glavni vokal pjevačke skupine "Perle" s kojom je osvajala brojna priznanja na festivalima. U tinejdžerskim danima okušala se više puta na glazbenom natjecanju Dora, a sudjelovala je i na tadašnjem najznačajnijem festivalu Melodije hrvatskog Jadrana.

Uspješna solo karijera

Svoju solo karijeru započela je 2008. godine, objavivši hrvatsku verziju hita "All I'll Ever Need". Svoj drugi singl "Kiša" predstavila je na Zagrebfestu i osvojila Grand-prix žirija te publike. U razdoblju od godinu dana osvojila je sveukupno 11 nagrada na šest festivala, među njima nagradu za najuspješniju debitanticu i najbolju interpretaciju.

Lidija se istaknula i kvalitetnom duhovnom glazbom, a njezin prvi samostalan album značajnog naziva "Majčina ljubav" donio joj je mnoštvo priznanja. Može se pohvaliti da je na početku karijere nastupala s velikanom Oliverom Dragojevićem.

Viski za sve zaslužan

Hit "Viski" donio joj je slavu izvan granica Lijepe Naše, a vrlo popularne bile su pjesme poput "Vozačka dozvola", "Kaktus" i "Prokleto dobro ljubiš". Surađivala je s brojnim izvođačima s domaće, ali i strane scene. Objavila je duet s Mladenom Grdovićem, dok je singl "Solo" sa slovenskim pjevačem Lukom Basijem zauzeo vrhove regionalnih glazbenih ljestvica. Unatoč većoj slavi, 39-godišnjakinja i dalje sudjeluje na mnogim festivalima predstavljajući nove pjesme.

Lidija je dosad objavila pet samostalnih albuma, a njen posljednji pod nazivom "Revolucija" debitirao je na prvom mjestu na Službenoj top ljestvici prodanih albuma u Hrvatskoj.

Zgodna i svestrana

Lille nerijetko oduševljava svojom zavidnom figurom, no više je puta otkrila da su za njen odličan izgled zaslužni geni. Umjesto vježbanju, pjevačica je odlučila vrijeme posvetiti poslovnim pothvatima. Pokrenula je svoj web shop "Planet Lille" preko kojeg se mogu naručiti proizvodi poput kalendara, ručnika i pregače s njenim fotografijama. Okušala se i u modnom svijetu, pa je tako surađivala s dizajnericom Ivanom Jurić. Zajedno su dizajnirale kolekciju haljina, a pjevačici je bio cilj stvoriti profinjene i elegantne komade s dozom seksipila. Može se reći da su uske pripijene haljine Lidijin zaštitni znak. Svojim načinom odijevanja želi istaknuti tjelesne atribute, ali na primjeren način.

Lidija uživa u radnom ljetu i nastupa diljem jadranske obale, a nedavno je surađivala s Deanom Dvornikom, Zoranom Ukićem i Jadranom Vuškovićem iz Daleke Obale na novoj pjesmi "Tišina". Nedvojbeno je da će naša atraktivna pjevačica začiniti ostatak ljeta odličnim singlom, ali i svojim senzualnim izdanjima.

