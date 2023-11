VEĆ DUGO NIJE OVAKO ZAPANJILA / Vilice su tresnule o pod kad je Kim Kardashian okrenula leđa u spektakularnoj kožnoj haljini

Kim Kardashian, jedna od najpoznatijih poslovnih žena i modnih ikona, sinoć je stigla na prestižnu ceremoniju Američkog udruženja modnih dizajnera u muzeju prirodne povijesti u New Yorku. Ovaj glamurozni događaj privukao je pažnju svih zaljubljenika u modu, a Kim je sigurno bila jedna od najsvjetlijih zvijezda večeri. Naime, modna ikona odabrala je spektakularnu crnu haljinu luksuznog modnog brenda Chrome Hearts. Haljina je istovremeno jednostavna i elegantna, ali je Kim uspjela svoju kombinaciju učiniti senzacionalnom. Haljina je istaknula njezinu figuru i naglasila njezin besprijekoran modni ukus. Uz haljinu, Kim je nosila visoke čizme na petu, dodajući svom izgledu dozu seksepila i sofisticiranosti. Njezina frizura bila je jednostavna. Naime, odlučila se podignuti kosu u elegantnu punđu koja je njezinu ljepotu i šarm dovela u prvi plan. Ova ljepotica je poznata po svom sudjelovanju u reality showu 'Keeping Up with the Kardashians', velikoj modnoj osviještenosti, kozmetici i poslovnim pothvatima. Također se bavi aktivizmom i društvenim medijima.