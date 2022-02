Viktorija je za IN Magazin otkrila kako nitko nije znao da će se ona i Dino vjenčati: "Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na brodu i nitko nije znao da ćemo se vjenčati. I skiperu smo na pola kanala rekli da idemo u Korčuli oženiti se pa nas je pitao jesmo li normalni. Nakon uzimam, svi smo sletili u more, to je bilo genijalno i baš drugačije. Nakon toga smo nazvali roditelje i rekli 'e znate što ima novo, mi se vjenčali', rekla je.