Otac pokojnog Vidoja Ristovića, Miša Grof, odlučio je javno progovoriti o uzroku smrti njegovog sina, što je i dalje veliki misterij.

'Sve je to vrlo, vrlo sumnjivo'

Naime, u četvrtak su, obitelj i bliski prijatelji obitelji Ristović, došli na Vidojev grob kako bi obilježili 40. dan od njegove smrti.

Uz to, Miša Grof za Kurir.rs odlučio je progovoriti o, dosad, nepoznatim uzrocima smrti njegovog sina.

"Svi objavljuju sve, vjerojatno se nešto taji, možda je i otrovan. Nas nitko obavijestio nije ni o čemu. Nisu mogli pronaći ljude koji su izvršili obdukciju, sve je to vrlo, vrlo sumnjivo", rekao je Miša koji se na sinovom grobu neprestano držao za srce.

"On nije imao probleme sa srcem. Rečeno mi je da je popio čašicu votke. Ta koja je bila na fotografijama, ja nju nisam vidio", dodao je Miša koji je na groblju odmah došao do Nikoline Pišek te je zagrlio.

Podsjetimo, komisijskim vještačenjem Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu utvrđeno je da je smrt Vidoja Ristovića nastupila uslijed zapaljenja srčanog mišića. Kemijsko-toksikološkom analizom utvrđeno je da je Vidoje Ristović u trenutku smrti bio u stanju teške alkoholiziranosti, s 2,83 promila alkohola u krvi. Također je otkriveno da je konzumirao lijekove iz grupe sedativa, a koji nisu bili u toksičnoj koncentraciji, odnosno nisu bili u koncentraciji koja bi mogla izazvati smrt.

"Ne znam kako su se ti nalazi za mog sina pojavili kada su meni rekli u policiji da će se tek za dva mjeseca znati što i kako. Ja sam razgovarao s načelnikom UKP, koji mi je objasnio da se još uvijek ne može srediti sve. Vjerujte mi da ne znam kakvi su to nalazi i jesu li u redu. Sad ću se o svemu raspitati kako bih imao uvid u situaciju. Ne vjerujem da se nešto pojavilo, a da me nitko nije kontaktirao, valjda je i vama to nelogično", rekao je početkom lipnja Miša za srpski Kurir.