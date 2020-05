Bruno i Iva prije tjedan dana viđeni su u jednom zagrebačkom restoranu, a ovog vikenda bili su na privatnoj večeri

Gloria piše da je dinamovac Bruno Petković posljednja dva vikenda proveo u društvu Ive Šarić, bivše supruge Jerka Leke. Prije tjedan dana viđeni su u jednom zagrebačkom restoranu, a ovog vikenda bili su na privatnoj večeri. Prema pisanju spomenutog magazina, sjedili su za stolom s osmijesima na licu.

Iva se s bivšim suprugom, nogometašem Jerkom Lekom vjenčala 2012. godine, a domaći mediji pisali su da su se razveli 2017. Međutim, oni su vijest o razvodu potvrdili tek godinu dana kasnije. Iva i Jerko imaju dvojicu sinova, Carlosa i Leona.

Brunu su donedavno povezivali s tenisačicom Donnom Vekić, nakon što su zajedno viđeni na Adventu u prosincu prošle godine. No, izgleda da su to bila samo nagađanja. Mladi dinamovac prije toga hodao je s manekenkom Teom Slavicom. Vezu su okončali u listopadu prošle godine, no razlog prekida nisu otkrili. “Da me trebalo kontrolirati, došla bih u paketu s daljinskim upravljačem”, napisala je Tea nakon prekida na društvenim mrežama.