David i Victoria Beckham proslavili su dugih 25 godina braka tako da su rekreirali odjevne kombinacije s vjenčanja. Vezu su počeli 1997. nakon što je ona, koja je tada bila članica megapopularne grupe Spice Girls, prisustvovala utakmici Manchester Uniteda. Zaručili su se 25. siječnja 1998., a vjenčali 1999. godine u dvorcu Luttrellstown u Irskoj, a britanski mediji su pisali da je ceremonija koštala oko milijun funti. Zajedno su dobili četvero djece, Romea, Cruza, Brooklyna i Harper.

“Uvijek sam govorio da ću, kad upoznam Victoriju, do kraja života biti s njom”, rekao je Beckham za svojedobno za The Sun.

Iako mnogi početak veze zamišljaju kao romantične izlaske u restorane ili duge šetnje u prirodi, za ovaj par to pravilo nije vrijedilo. Naime nogometaš i pjevačica nalazili su se na raznim parkinzima. Victoria je u više navrata izjavila da je parking bio njihovo omiljeno mjesto, a David ga je čak nazvao elegantnim.

Fotografiju posebnog dana objavili su na svojim Instagram profilima.

"Ne mogu vjerovati da je prošlo 25 godina, a i dalje stanemo u ove outfite!", napisala je Victoria te izjavila ljubav svojoj djeci koju je spomenula u opisu fotografije.

Na fotografiji na kojoj sjede na kraljevskim foteljama i drže se za ruke, koju su zajednički podijelili samo su kratko napisali: "Pogledajte što smo našli!", referirajući se pritom na 25 godina staru haljinu i odijelo.

Foto: Instagram

"Sjećam se svih izdanja OK Magazina s Beckhamovima tijekom ljeta 1999. Bilo je to nevjerojatno vrijeme", komentirao je jedan od pratitelja slavnog bračnog para.

U Instagram priči koju je Victoria objavila i posvetila svome mužu, napisala je: "I dalje me nasmijavaš nakon svih ovih godina!"

Foto: Instagram

No njihov brak nije bio uvijek med i mlijeko...

Victoria je bila prevarena?

Jedan od najvećih skandala koji je potresao njihov brak bila je Davidova navodna afera s njegovom osobnom asistenticom Rebeccom Loos 2004. godine. David je tada igrao za Real Madrid, a Rebecca Loos tvrdila je da je imala četveromjesečnu aferu s nogometašem. Iako su Beckhamovi odlučno negirali ove tvrdnje, mediji su dugo bili opsjednuti ovom pričom. U dokumentarnoj seriji "Beckham", David je priznao da su mu te glasine izazivale fizičku mučninu i ozbiljno narušile njegov imidž obiteljskog čovjeka​.

Victoria je u istom dokumentarcu opisala ovaj period kao najteži u njihovom braku.

"Victoria mi je sve. Vidjeti je povrijeđenu bilo je nevjerojatno teško, ali mi smo borci i u to vrijeme smo se morali boriti jedno za drugo, morali smo se boriti za našu obitelj", objasnio je. Unatoč Davidovom poricanju, Loos je ostala pri svojim tvrdnjama.

Žrtve prijetnji ubojstvom

Victoria Beckham je, u spomenutoj dokumentarnoj seriji, otkrila da je njezin suprug redovito dobivao prijetnje smrću nakon crvenog kartona na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Tijekom ključne utakmice, David je dobio crveni kartonzbog faula nad Diegom Simeoneom, ostavljajući Englesku sa samo 10 igrača. Nakon konačnog poraza Engleske u toj utakmici, David je postao meta bijesnih navijača. Prijetili su njemu, ali i Victoriji koja je tada bila trudna.

"Zamislite da imate dijete na putu, a pritom dobivate prijetnje smrću", rekla je Victoria.

Je li dobar seks njihova sretnog braka?

Godine 2008. David je osvojio svijet manekenstva svojim dobrim izgledom i nevjerojatnim trbušnim mišićima dok je njegovo polugolo tijelo prikazano na jumbo plakatima diljem svijeta. Nije nosio ništa drugo osim uskih bokserica Emporio Armani.

"Ogroman je. Ogroman je. Ogroman. Da tako izgledam i ja bih hodala ulicama u gaćicama", rekla je Victoria tada. Dodala je i kako je ponosna na seksualni život sa svojim suprugom.

Foto: Instagram

"Ponosna sam što još uvijek imam jako dobar seksualni život s Davidom. On je vrlo proporcionalan… Ipak, ima ogroman. Ima. Možete to vidjeti u reklamama. Sve je to kao ispušna cijev traktora", otkrila je Victoria nedavno.

