Domaća pjevačica ispričala o drastičnom mršavljenju i smanjenju za dvije konfekcijske veličine

Sinjska pjevačica Iva Ajduković (39) potpuno je transformirala svoj izgled, a na svom Instagram profilu otkrila je da joj je najviše pomogla autofagija. Iako ne zna koliko je točno kilograma izgubila, kaže da joj je najveća potvrda to što se smanjila za dvije konfekcijske veličine: 'Ne mogu vam reći koliko sam točno izgubila, ali osjetna je razlika, vidim po energiji i odjeći.'

Za Net.hr je otkrila kako jede samo između 10 i 18 sati, izbacila je šećer kojem je teško odolijevala i pekarske proizvode, a fokus je stavila na cjelovite namirnice: 'Osjećam se puno bolje otkada sam reducirala prehranu, iako mi na nastupima i eventima zna biti teško gledati druge kako jedu, ali zainatila sam se i idem do kraja cilja.'

Unatoč tome što izgleda bolje nego ikad, Iva priznaje da trenutno nema vremena za treninge: 'Tempo mi je brutalan, skoro svaki dan nastupam i često putujem, tako da sam trenutno dosljedna samo hodanju.'

Naglašava kako je ova promjena bila nužna: 'Ne mogu živjeti život kakav sam živjela u dvadesetima, tijelo ti daje znakove da moraš drugačije. Zdravlje mi je postalo prioritet.'

Uz novu energiju i samopouzdanje, pjevačica nastavlja raditi punim tempom, a obožavatelji i prijatelji ju hvale kako nikada nije izgledala bolje.

