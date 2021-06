Književnica Vedrana Rudan otkrila je na svom blogu Rudan.info da se rastala od svog supruga nakon 30 godina braka.

"Nela me jutros pitala zašto sam se nakon trideset godina sretnog braka odlučila za razvod. Sretan brak? Korona je pokazala tko mi je muž i u kakvoj 'sreći' živim. Skupa smo prvi put u životu provodili dvadeset i četiri sata dnevno", započela je Rudan.

Otkrila je u nastavku teksta kako ona uživa u kupovini torbica, a njezin bivši muž se samo brinuo o zdravlju i vrijeme provodio po privatnim klinikama. On se nakon rastave odselio u kuću pokojnih roditelja, a ona je ostala u njihovoj. U nstavku teksta piše da udaje za 16 godina mlađeg muškarca. Otkrila je da su se zaljubili u dućanu. On je sebi kupovao ljubičaste cipele, a Vedrana je gledala u ljubičastu torbicu.

"Lik je pun života. Veseli se nogometu, voli pojesti i popiti, ne voli pesto, voli mene. Zaljubili smo se u jednoj prekrasnoj prodavaonici u Ulici Matije Gupca. On je sebi kupovao ljubičaste cipele, ja sam gledala u ljubičastu torbu", napisala je Vedrana.

"Već me godinama nitko ne vidi"

"Super je torba“, rekao je. Već me godinama nitko ne vidi. Oduševila sam se. „Tvoje su cipele ludilo, koja slučajnost, iste su boje kao i moja torba.“ „Najbolje bi bilo da ih i ti kupiš pa da hodamo kroz život istim korakom.“ Kužite? Koja dobra baza. „Pa da hodamo kroz život istim korakom.“ Otišli smo k njemu doma na piće, ostalo je povijest - otkrila je Rudan, te dodala da će se vjenčati u utorak u opatijskom parku pored crkve.

"Nismo kršteni ni jedno ni drugo, svećenik je rekao, nema veze, platite novo zvono", napisala je.

"Moje zlobne prijateljice koje nemaju hrabrosti kroz život hodati u ljubičastim cipelama govore da će to biti brak iz interesa. Bolji je brak iz interesa nego brak bez interesa. Ja imam pare i želim živjeti, on želi pare. I u meni i u njemu gori želja. Može li bolje? 'Neće to na duge staze.' Gadure! Znam. Sve ima rok trajanja. Ja ću rok koji mi je preostao pretvoriti u rokenrol", zaključila je Vedrana. Pratitelje na društvenim mrežama zamolila je za privatnost.

